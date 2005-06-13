لس آنجلس تايمز: بلر و پوتين امروز در مسكو ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، يكي از منابع رسمي كاخ كرملين اعلام كرد: رهبران دو كشور روسيه و انگليس در سال جاري به غير از اين ديدار سه ديدار جداگانه ديگر نيز خواهند داشت.

وي توضيح داد: از آنجايي كه انگليس در سال جاري رياست گروه هشت كشور صنعتي جهان را بر عهده دارد و روسيه نيز در حال آمادگي است تا رياست اين گروه را در سال آينده بپذيرد، قرار است در سال جاري رهبران اين كشورها ديدارهاي ديگري نيز داشته باشند.

به گفته اين منبع از كرملين ،اين ديدارها در ماه جولاي (اوايل مرداد) در روسيه ، سپتامبر (مهر) احتمالا درنيويورك و اكتبر (آبان) در لندن انجام خواهند شد.

گفتني است آخرين باري كه بلرو پوتين با يكديگر ديدار كرده اند، درنشست سال گذشته هشت كشورصنعتي درسال 2004 بوده است.

منبع كاخ كرملين افزود: هر دو كشور درصدد هستند تعاملات خود را در زمينه سياست خارجي، مبارزه با تروريسم و مسائل دفاعي گسترش دهند.