دبير كل اتحاديه عرب : عراقي ها به پيشنهاد ما براي مشاركت در روند تدوين قانون اساسي پاسخي ندادند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازراديو آمريكايي "سوا"، عمروموسي آمادگي خود رابراي سفر به عراق درصورتي كه در تقويت روند سياسي اين كشور سهيم باشد، ابراز كرد.

وي به اين نكته اشاره كرد كه به سفر به عراق مي انديشد اگرچه هنوز زمان آن مشخص نيست اما تماس هاي مستمري با جريان ها وگروه هاي عراقي دارد.



در همين رابطه منابع خبري اعلام كردند كه دبيركل اتحاديه عرب با رعد الالوسي نماينده دايم عراق در اتحاديه عرب ديدار و تحولات سياسي و اوضاع عراق را بررسي كرد



عمرو موسي تصريح كرد در حاشيه كنفرانس بين المللي عراق دربروكسل كه 25 ماه جاري ميلادي(4 تير ماه ) برگزار مي شود، با هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق ديدار خواهد كرد.



دبير كل اتحاديه عرب آمادگي خود را براي انجام هرگونه تلاش براي كمك به عراقي ها مورد تاكيد قرار داد .



به گفته وي اتحاديه عرب پيشنهاد مشاركت در روند تدوين قانون اساسي عراق را داده است اما تاكنون هيچ پاسخي از سوي مقامات ذيربط عراقي دريافت نكرده است.