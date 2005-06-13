  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۱۳

نخستين آكادمي بودايي استان مركزي چين ساخته مي شود

سخنگوي انجمن بودايي هاي چين گفت: سازمان دولتي امور ديني كشور چين ، طرح ساخت يك دانشگاه بودايي را در هي نان يكي از استانهاي مركزي چين تصويب كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ساختمان اين دانشگاه كه در كنار لانگتن در منطقه تانگبي قرارمي گيرد اولين دانشگاه بودايي اين استان محسوب مي شود.

براساس گزارش خبرگزاري چيني شين هوا، اولين فاز سرمايه گذاري اين دانشگاه كه حدود 3/19 ميليون دلار است ، انجام شده وانتظار مي رود ظرف سه سال آينده اين دانشگاه بودايي ، آغاز به كار كنند.

اين دانشگاه از راهبها و راهبه هاي بودايي و همچنين دانش آموزان غير روحاني در رشته هاي ادبيات ، هنر، تاريخ و تفكر ديني بودايي ثبت نام به عمل مي آورد.

براساس اظهارات مقامات مسئول در شهرداري منتطه تانگبي، اين دانشگاه همچنين در آينده به محل بازديد توريست ها ، از مناطق خوش منظره مجاور رود لانگتن، نمايشگاه 100 مينياتور مشهور از معابد بودايي و مجسمه هاي بودايي تبديل مي شود.

براساس آمار انجمن بودايي هاي چين، اين كشور در حال حاضر 34 دانشگاه بودايي، 10 هزار معبد بودايي و 200 هزار راهب و راهبه بودايي دارد.

کد مطلب 194764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها