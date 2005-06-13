نخستين آكادمي بودايي استان مركزي چين ساخته مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ساختمان اين دانشگاه كه در كنار لانگتن در منطقه تانگبي قرارمي گيرد اولين دانشگاه بودايي اين استان محسوب مي شود.

براساس گزارش خبرگزاري چيني شين هوا، اولين فاز سرمايه گذاري اين دانشگاه كه حدود 3/19 ميليون دلار است ، انجام شده وانتظار مي رود ظرف سه سال آينده اين دانشگاه بودايي ، آغاز به كار كنند.

اين دانشگاه از راهبها و راهبه هاي بودايي و همچنين دانش آموزان غير روحاني در رشته هاي ادبيات ، هنر، تاريخ و تفكر ديني بودايي ثبت نام به عمل مي آورد.

براساس اظهارات مقامات مسئول در شهرداري منتطه تانگبي، اين دانشگاه همچنين در آينده به محل بازديد توريست ها ، از مناطق خوش منظره مجاور رود لانگتن، نمايشگاه 100 مينياتور مشهور از معابد بودايي و مجسمه هاي بودايي تبديل مي شود.

براساس آمار انجمن بودايي هاي چين، اين كشور در حال حاضر 34 دانشگاه بودايي، 10 هزار معبد بودايي و 200 هزار راهب و راهبه بودايي دارد.

