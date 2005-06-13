نمايشي با موضوع "اصلاحات در ايران" در آستانه انتخابات

ه گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، داستان اين نمايش كه روز گذشته اجراي خود را در تالار خانه نمايش اداره تئاتر آغاز كرد درباره گزينش دو نفر براي كار در يك موسسه است كه بايد مراحل خاصي را طي كنند. اين دونفر رفته رفته جذب سياستهاي موسسه شده و بعد از مدتي از صحنه كار حذف مي شوند.

"تصوير ماه در قهوه تلخ" روز گذشته در مراسم افتتاحيه خود به سيد محمد خاتمي رئيس جمهور اصلاح طلب ايران تقديم شد.

"حسن وارسته" كارگردان نمايش درباره اجراي اين نمايش در روزهاي پاياني رياست جمهوري خاتمي و روزهاي نزديك به انتخابات به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: اين نمايش كه براساس يك نمايشنامه ديگر رحمت اميني با عنوان "مچ گيري" نوشته شده است، مضموني مترادف با فرازو نشيبهاي دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي و اصلاحات و اتفاقات پيرامون آن دارد.

وي افزود: فضاي سياسي چند ماهه اخير كشور، به ويژه اتفاقاتي كه در حوزه تئاتر رخ داد، موجب شد تا ما مصصم به اجراي اين نمايش شويم .

وي در ادامه افزود: جرياناتي كه طي ماههاي اخير در كشور روي داد به ضرر مردم و هنرمندان تمام شد و بيشتر مسوولاني كه به دنبال منافع خود بودند از ان بهر برداري سياسي كردند .

وارسته تصريح كرد: با تقديم اين نمايش به خاتمي تصميم داريم ايشان رابه سالن تئاتر،ف آن هم سالن قديمي اداره تئاتر كه سالهاي زيادي محل تمرين و اجراي تئاتر بوده و اين اواخر، مدتي متروك شده بود، بكشانيم و حمايت مسوولان از تئاتر را همانند ورزش به شكل يك ضرورت در آوريم . بنابراين ما منتظر آمدن رئيس جمهور به ديدن اين نمايش و گوش سپردن به درد دلهاي ما تئاتري ها هستيم.

رسول نقوي، مسعود مير طاهري، علي محمد رحيمي و حسام منظور بازيگران " تصوير ماه در قهوه تلخ " هستند.