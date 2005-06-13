محمددرخشان: فرهنگ سازي ازطريق تلويزيون و رسانه ها انجام مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" محمد درخشان رييس جشنواره در ابتدا با تاكيد بر رشد و گسترش فعاليت هاي فرهنگي در كشور اظهار داشت: ضرورت مسائل فرهنگي چيزي است كه مسوولان به آن رسيده اند و با پيشرفت ورزش كشورلزوم رويكرد ورزشكاران، مربيان، سرپرستان و ورزشكاران به آن به چشم مي آيد. براي اينكه بتوانيم در بخش فرهنگي به توفيقي دست پيدا كنيم بايد ساختار فرهنگي مناسبي داشته باشيم. رويكرد به مسائل فرهنگي هم در وهله اول به بودجه و صرف هزينه درمورد گرايش بهالين ضرورت را پيش مي كشد. تا منابع مالي لازم در اين ارتباط تامين نشود ما نمي توانيم در اين مورد پيشروي كنيم. بايد بودجه اي متناسب با اين امر به فعاليت هاي فرهنگي اختصاص داده شود.

درخشان در ادامه تصريح كرد: پس ازاينكه مساله بودجه حل شد بايد بنشينيم و برنامه هاي صورت گرفته راارزيابي كنيم و ببينيم كدام برنامه ها خوب هستند وكداميك نه. درآن صورت مي توانيم به حفظ برنامه هاي موثربپردازيم و برنامه هاي غير موثرراحذف كنيم. ضمن اينكه بايد براين نكته تاكيد داشته باشم ما در واقع به دنبال كارهاي نو و جديد هستيم. بايد ببينيم اين برنامه ها را چطور مي توانيم براي مخاطبين خود كه عموما ورزشكاران ، مربيان و تماشاگران است اجرا كنيم.اينكه ما بياييم در ورزشگاه ها براي تماشاگران موسيقي پخش كنيم و يا برنامه هايي از قبيل فرود چترباز در ورزشگاه را براي آنها تدارك ببينيم ، از نظر من به اين كار، كار فرهنگي نمي گويند و اين پركردن اوقات فراغت تماشاگران است. ضمن اينكه در مورد ورزشكاران بايد به اين نكته اشاره كنم كه كار فرهنگي براي يك ورزشكار رزمي كار با يك شطرنج باز فرق مي كند.

رييس چهارمين جشنواره فيلم هاي ورزشي در ادامه تصريح كرد: حضور تلويزيون و رسانه ها مي تواند نقش پراهميتي در روشن كردن افكرعمومي در خصوص مسئل فرهنگي داشته باشد.اين را هم بايد در نظر بگيريم كه نمي توان بدون در نظر گرفتن واقعيت ها به انجام كارهاي فرهنگي پرداخت. ما نمي توانيم از جوانان بخواهيم كه در يك مسابقه فوتبال كه مركز شور و هيجان است آرام بنشيند و هيجانات خود را بروز ندهد بلكه بايد از طريق مسائل فرهنگي نحوه ابراز احساست را به او بياموزيم.

معاون فرهنگي مجلس و امور استان هاي سازمان تربيت بدني درادامه افزود: براي هرچيزي بايد مقرراتي تعيين كرد تا به واسطه آن نيل به هدف آسان تر باتشد. به عنوان مثال در قبل از اينكه هواپيما در فرودگاه بانكوك به زمين بنشيند ، اعلام مي شود كه سيگار كشيدن در فرودگاه فقط در محل هاي تعيين شده مجاز است و شخص متخلف 1000 دلار جريمه مي شود. در سنگاپورهم براي جويدن آدامس 1000 دلار جريمه تعيين كرده اند . اما ما مي بينيم اين موضوع به صورت يك قانون و مقررات درآمده و كسي هم به آن اعتراضي نمي كند. بنابراين ما براي اينكه بتوانيم كار فرهنگ سازي را به نحو احسن انجام دهيم بايد آن را قانونمند كنيم.

لازم به ذكر است چهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني ويژه كشورهاي غرب و جنوب آسيا از 12 تا 16 تيرماه در تهران برگزار مي شود و علاقمندان مي توانند تا چهارم تيرماه آثار خود را به دبيرخانه اين جشنواره واقع در آكادمي ملي المكپيك ارسال كنند.

پس از اينكه صحبت هاي محمد درخشان به پايان رسيد ، ملامحمد دبير جشنواره به توضيحاتي در خصوص نحوه برگزاري چهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني تهران پرداخت و گفت: فدراسيون بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني به مركزيت ميلان در 8 منظقه دنيا به فعاليت مي پردازد كه ايران يكي از كشورهايي است كه با در اختيار داشتن 18 كشور زير مجموعه ، به فعاليت در اين ارتباط مي پردازد. ايران