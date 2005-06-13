بازار فروش محصولات كشاورزي غير واقعي است

ايرج ملكي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: وجود واسطه هاي مختلف ميان توليد كننده و مصرف كننده موجب شده كه سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي تنهابه جيب دلالان رود و در نتيجه موجب متضرر شدن توليد كننده و مصرف كننده شود .

وي با انتقاد از سياستهاي دولت و مسوولان در زمينه بازار محصولات كشاورزي گفت: اين درحالي است كه مسوولان طي سالهاي گذشته فرصت كافي براي اصلاح سيستم بازار محصولات كشاورزي كشور را داشته اند .

ملكي تعيين نرخ تضميني محصولات كشاورزي ، خريد و انباري كردن محصول درزمان وفور آن در بازارو وارد كردن محصول در زمان كمبود آن به بازار را از عوامل موثر براي اصلاح سيستم بازار محصولات كشاورزي دانست .

وي تقويت تعاوني ها و تشكلهاي بخش كشاورزي را مناسبترين راهكار براي اصلاح سيستم بازار محصولات كشاورزي دانست و اظهار داشت: حمايت دولت از گسترش فعاليت تشكلها و تعاوني ها ي كشاورزي مي تواند جايگزين مناسبي براي دلالان و اسطه ها در بازارباشد .

ملكي با اشاره به نابساماني در بازار محصولات كشاورزي ، افزود: نداشتن يك شبكه بازار رساني و يكپارچه در تمامي مراحل داد و ستد از توليد تا مصرف موجب شده كه كشاورز ان مجبور شوند با قيمتهاي بسيار پايين محصولات خود را در مزارع و باغات خود بفروشند و اين در حالي است كه همين محصول با قيمتهاي چند برابر در بازار عرضه مي شود