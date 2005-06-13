  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۲۲

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گو با "مهر"

بازار فروش محصولات كشاورزي غير واقعي است

بازار فروش محصولات كشاورزي غير واقعي است

يك كارشناس كشاورزي گفت: بازار فروش محصولات كشاورزي در ايران به مفهوم واقعي خود شكل نگرفته است .

ايرج ملكي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: وجود واسطه هاي مختلف ميان توليد كننده و مصرف كننده موجب شده كه سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي تنهابه جيب دلالان رود و در نتيجه موجب متضرر شدن توليد كننده و مصرف كننده شود .

وي با انتقاد از سياستهاي دولت و مسوولان در زمينه بازار محصولات كشاورزي گفت: اين درحالي است كه مسوولان طي سالهاي گذشته فرصت كافي براي اصلاح سيستم بازار محصولات كشاورزي كشور را داشته اند .

ملكي  تعيين نرخ تضميني محصولات كشاورزي  ، خريد و انباري كردن محصول درزمان وفور آن در بازارو وارد كردن  محصول در زمان كمبود آن به بازار را از عوامل  موثر براي اصلاح سيستم بازار محصولات كشاورزي دانست .

وي  تقويت تعاوني ها و تشكلهاي بخش كشاورزي را مناسبترين  راهكار براي اصلاح سيستم بازار محصولات كشاورزي دانست و اظهار داشت: حمايت دولت از گسترش فعاليت  تشكلها و تعاوني ها ي كشاورزي مي تواند  جايگزين مناسبي براي دلالان و اسطه ها در بازارباشد .

ملكي با اشاره به نابساماني در بازار محصولات كشاورزي  ، افزود:  نداشتن يك شبكه  بازار رساني و يكپارچه در تمامي مراحل داد و ستد از توليد تا مصرف  موجب شده كه كشاورز ان مجبور شوند با قيمتهاي بسيار پايين محصولات خود را در مزارع و باغات خود بفروشند  و اين در حالي است كه همين محصول با قيمتهاي چند برابر در بازار عرضه مي شود

 

کد مطلب 194770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها