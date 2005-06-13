استاد دانشگاه آزاد نوشهر در اعتراض به حقوق خود، از ارائه ليست نمرات دانشجويان خودداري مي كند

دكتر سام در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: يكي از اساتيد دانشكده مهندسي عمران دانشگاه، پس از دريافت چك حقوقي خود كه بر اساس آيين نامه حق التدريس تعيين شده بود، از دادن نمرات دانشجويان در موعد مقرر خودداري كرد.

وي تصريح كرد: اين استاد دانشگاه كه از ابتداي ترم با دانشگاه قراردادي نبسته بود، در پايان ترم بابت مبلغ حقوق خود اعتراض داشته است.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد واحد نوشهر خاطرنشان كرد: دانشجويان در سه درس تحليل سازه، محاسبات عددي و تصفيه آب و فاضلاب با اين استاد مشكل دارند و استاد از ارائه ليست نمرات دانشجويان خودداري مي كند.

دكتر سام يادآور شد: رييس دانشگاه و معاون آموزشي دانشگاه پيوسته در حال بررسي و حل اين مشكل مي باشند اما تا كنون اين استاد نمرات را تحويل نداده است.

وي در پايان افزود : پيش بيني مي شود تا پايان ترم اين مشكل دانشجويان واحد نوشهر حل شود.