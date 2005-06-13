ظرف دو هفته آينده درباره احداث خط لوله گاز ايران - هند تصميم گيري خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، رضا امراللهي معاون وزيرنفت ايران درحاشيه كنفرانس دو روزه نفت وگازآسيا كه دركوالالامپوربرگزارمي شود درجمع خبرنگاران با اعلام اين خبركه تصميم گيري درباره احداث اين خط لوله ظرف دوهفته آينده اعلام خواهدشد گفت : ايران مايل به فروش گاز به هند و پاكستان است و در مذاكرات خود پيشرفتهايي نيز داشته ايم .وي درادامه با تشريح برنامه هاي عملياتي اين پروژه اعلام داشت : ما در حال تصميم گيري هستيم .

اين پروژه گازي 16/4 ميليارد دلاري مدتها بود كه به خاطر اختلافات سياسي پاكستان و هند بر سر مسائل امنيتي به تعويق افتاده بود ليكن اين مساله دراوائل دي ماه سال گذشته با اعلام موضع ودرخواست پاكستان كه گفت هند بايد تصميم خود را براي پيوستن به پروژه خط لوله گاز ايران اعلام كند رو به پيشرفت نهاد.



22 بهمن ماه سال گذشته كابينه دولت هند با اين استدلال كه واردات گاز تنها راه حلي است كه مي توان از طريق آن رشد روز افزون 7 الي 8 درصدي كشور را حفظ كند به وزارت نفت آن كشور اجازه داد تا در خصوص ساخت لوله گاز براي واردات اين محصول ، با ايران و پاكستان وارد گفتگو و مذاكره شود.

پس از طرح اين مساله و عزم دوكشور براي پيشبرد اين طرح، پروژه با مخالفت جدي مقامات آمريكائي روبرو شد و "ديويد ملفورد" David Mulford ، سفير آمريكا درهند طي ديدار خود با مقامات هندي نگراني هاي آمريكا را در مورد اين پروژه اعلام كرد.