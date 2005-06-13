به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين پيام كه ازسوي احمد محمود رباطي رئيس ستاد اصلاح طلبان (حاميان هاشمي) صادر شده، از مردم شهيد پرور ايران خواسته شده است تا با مشاركت هرچه بيشتر در انتخابات، پاسخ محكمي به افرادي كه با اين ترفندها خواستار ضربه زدن به ميهن اسلامي و جلوگيري از مشاركت مردم در عرصه سرنوشت خويش هستند، داده شود.
با ارسال اطلاعيه اي اعلام شد:
پيام تسليت ستاد اصلاح طلبان حاميان هاشمي به خانواده هاي قربانيان انفجار شرق تهران
در اطلاعيه ستاد اصلاح طلبان حاميان هاشمي آمده است : بر اساس گزارش رسيده در محدوده يكي از دفاتر ستاد اصلاح طلبان ايران اسلامي (حاميان هاشمي) در نزديكي ميدان امام حسين بمبي منفجر گرديد كه منجر به شهادت و زخمي شدن چند نفر از هموطنان عزيز شد.
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