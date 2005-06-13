پيام تسليت ستاد اصلاح طلبان حاميان هاشمي به خانواده هاي قربانيان انفجار شرق تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين پيام كه ازسوي احمد محمود رباطي رئيس ستاد اصلاح طلبان (حاميان هاشمي) صادر شده، از مردم شهيد پرور ايران خواسته شده است تا با مشاركت هرچه بيشتر در انتخابات، پاسخ محكمي به افرادي كه با اين ترفندها خواستار ضربه زدن به ميهن اسلامي و جلوگيري از مشاركت مردم در عرصه سرنوشت خويش هستند، داده شود.