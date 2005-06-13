برنامه صداي پتروشيمي از راديو جوان پخش مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر"، گزارش از افتتاح پنج طرح عظيم پتروشيمي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني - ماشهر عمده ترين موضوع اين هفته برنامه "صداي پتروشيمي" است.
طرح الفين در پتروشيمي امير كبير، پترشيمي بوعلي سينا، پتروشيمي تندگويان، شركت نويد در شيمي و مخازن صادراتي سازمان منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني، پنج طرح افتتاح شده اي است كه با اين گزارش به شنوندگان معرفي خواهند شد.
"مهندس زحمتكش"، مدير عامل پتروشيمي اميركبير ميهمان برنامه "صداي پتروشيمي" است .همچنين آخرين اخبار صنعت پتروشيمي، مسابقه و گزارش قسمت هاي ديگر اين برنامه را تشكيل مي دهند.
اين برنامه چهارشنبه ساعت 11 به سردبيري "اعظم قربان پور" از راديو جوان پخش مي شود.
نظر شما