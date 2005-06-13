  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۴۲

برنامه صداي پتروشيمي از راديو جوان پخش مي شود

"صداي پتروشيمي" عنوان برنامه اي است كه از گروه جوان و جامعه شبكه جوان پخش مي شود. اين برنامه شنوندگان را با صنعت پتروشيمي و دستاوردهاي آن بيشتر آشنا مي كند.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر"، گزارش از افتتاح پنج طرح عظيم پتروشيمي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني - ماشهر عمده ترين موضوع اين هفته برنامه "صداي پتروشيمي" است.

طرح الفين در پتروشيمي امير كبير، پترشيمي بوعلي سينا، پتروشيمي تندگويان، شركت نويد در شيمي و مخازن صادراتي سازمان منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني، پنج طرح افتتاح شده اي است كه با اين گزارش به شنوندگان معرفي خواهند شد.

"مهندس زحمتكش"، مدير عامل پتروشيمي اميركبير ميهمان برنامه "صداي پتروشيمي" است .همچنين آخرين اخبار صنعت پتروشيمي، مسابقه و گزارش قسمت هاي ديگر اين برنامه را تشكيل مي دهند.

اين برنامه چهارشنبه ساعت 11 به سردبيري "اعظم قربان پور" از راديو جوان پخش مي شود.

کد مطلب 194779

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها