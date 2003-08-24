  1. بین الملل
  2. سایر
۲ شهریور ۱۳۸۲، ۲۱:۱۶

امروز در قاهره :

رييس شوراي حكومت انتقالي عراق با نخست وزير مصر ديدار كرد

رييس شوراي حكومت انتقالي عراق با نخست وزير مصر ديدار كرد

رييس شوراي حكومت انتقالي عراق در ادامه ديدار با مقامات كشورهاي عربي امروز يكشنبه در قاهره با نخست وزير مصر ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي روزنامه الوفد مصر ، ابراهيم جعفري رييس شوراي حكومت انتقالي عراق امروز د رقاهره  با عاطف عبيد نخست وزير مصر آخرين اوضاع وتحولات عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
گفتني است جعفري تلاشهاي زيادي را براي جلب حمايت كشورهاي عربي از شوراي  حكومت انتقالي عراق آغاز  و در اين راستا تا كنون از چند كشور عربي ديدار كرده است .
ابراهيم جعفري  عضو حز ب الدعوه  به مدت يك ماه به رياست شوراي حكومت انتقالي عراق انتخاب شده است .

کد مطلب 19478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها