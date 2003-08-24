رييس شوراي حكومت انتقالي عراق با نخست وزير مصر ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي روزنامه الوفد مصر ، ابراهيم جعفري رييس شوراي حكومت انتقالي عراق امروز د رقاهره با عاطف عبيد نخست وزير مصر آخرين اوضاع وتحولات عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

گفتني است جعفري تلاشهاي زيادي را براي جلب حمايت كشورهاي عربي از شوراي حكومت انتقالي عراق آغاز و در اين راستا تا كنون از چند كشور عربي ديدار كرده است .

ابراهيم جعفري عضو حز ب الدعوه به مدت يك ماه به رياست شوراي حكومت انتقالي عراق انتخاب شده است .

