ائتلاف بزرگ روحانيان مبارز ايران از كانديداتوري دكتر رضايي حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اطلاعيه با تذكر اين نكته كه 27 خرداد ماه روز انتخاب سنجيده اي ديگر براي زندگي بهتر در پرتو انقلاب براي مردم ايران مي باشد آمده است: در روز 27 خرداد ملت ايران با گزينشي هوشمندانه مي تواند آينده اي با نشاط و پراميد براي نسل سوم انقلاب فراهم آورد.

اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: انتخاب اصلح كه واجب شرعي و ضرورت عقلي است انتخابي است متناسب با چالش هاي فراروي مردم كه در راس آنها بيكاري جوانان عزيز اعم از تحصيل كرده تا ديپلمه ها و زير ديپلم و در نتيجه فقر مادي و مشكل مسكن تا ازدواج اين عزيزان است و مي دانيد كه حل اين مشكلات جز در پرتو تخصص اقتصادي رييس جمهور كه رييس دولت است، امكان پذير نيست.

در پايان اين اطلاعيه آمده است: ائتلاف بزرگ روحانيان مبارز ايران با احترام به همه كانديداها و طرفدارانشان، دكتر محسن رضايي اقتصاددان بزرگ و سردار ملي در جنگ تحميلي را به دليل برخورداري از ويژگيهاي لازم و تعهد به اسلام و انقلاب و سوگندي كه براي اعمال يافته هاي علمي خود به جان فاطمه زهرا سلام الله عليها ياد كرده است، كانديداي خود معرفي كرده و به آن گرانقدر كه مورد اعتماد امام راحل قدس سره و رهبري معظم انقلاب اسلامي است، راي خواهد داد.