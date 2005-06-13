مسئول كميته اطلاع رساني شوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو با "مهر": دستگيري تعدادي تروريست خارجي// چند گروه ضد انقلاب از محل استقرار آمريكا و انگليس براي خرابكاري به ايران اعزام شده اند

سردار كلولي فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان خوزستان در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت: تاكنون سه گروه به نام هاي "شهداي عرب خوزستان"، "افواج النهضه و المسلحه الاهواز" و "جبهه دموكراسي خلق عرب" مسئوليت انفجارهاي روز گذشته اهواز را بر عهده گرفته اند.

وي افزود : ادامه تحقيقات در اين زمينه در جريان است ، در حال حاضر اهواز در آرامش كامل به سر مي برد و هيچ مشكل خاصي وجود ندارد.

در چهار انفجار روز گذشته اهواز، شش نفر كشته و بيش از 80 نفر زخمي شدند كه هنوز تعدادي از آنان در بيمارستان هاي اهواز بستري هستند.

دكتر علي آقا محمدي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به انفجارهاي امروز اهواز و انفجار امشب تهران گفت : طبق اطلاع مقامات امنيتي كشور از چند روز پيش كه انفجار در قم روي داد، ماموران امنيتي پيگير اين مساله شدند.

وي افزود : با پيگيري هاي به عمل آمده مشخص شده است كه چند گروه ضد انقلاب در عراق از منطقه استقرار امريكايي ها و انگليسي ها به ايران اعزام شدند كه تعدادي از اين افراد دستگير شده اند و پيگيري براي دستگيري ساير اين افراد ادامه دارد.

مسئول كميته اطلاع رساني شوراي عالي امنيت ملي گفت : دشمنان انقلاب و مردم از آنجايي كه نتوانستند با تحريم انتخابات كاري از پيش ببرند اكنون خط تهديد را در پيش گرفته اند و در جنايات اخير سبوعانه برخورد كردند.

وي تاكيد كرد : آنان به دنبال نا امني در ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري هستند.