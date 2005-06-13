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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۴۰

سخنگوي لاريجاني : شايعه سازان كار را به جايي رسانده اند كه بايد روزي سه بار كناره گيري دكتر لاريجاني را تكذيب كنم

سخنگوي لاريجاني : شايعه سازان كار را به جايي رسانده اند كه بايد روزي سه بار كناره گيري دكتر لاريجاني را تكذيب كنم

محمد حسين فرهنگي سخنگوي دكتر علي لاريجاني با تكذيب مجدد كناره‌ گيري وي از انتخابات رياست جمهوري گفت: كساني كه آرزوهاي خود را در انتخابات بر باد رفته مي‌ بينند به پخش شايعه وسيعي مبني بر كناره‌ گيري دكتر لاريجاني دست مي زنند .

فرهنگي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: ستادهاي انتخاباتي تعدادي از كانديداهاي رياست جمهوري بار ديگر شايعه انصراف دكتر لاريجاني را مطرح كرده و كار را به جايي رسانده اند كه اكنون بايد روزي سه بار اين خبر را تكذيب كنم

وي افزود: همانطور كه دكتر لاريجاني روز شنبه در برنامه زنده گفت و گوي خبري شبكه دوم رسانه ملي اعلام كرد، ايشان تا آخرين لحظه در عرصه انتخابات حضور خواهد داشت و با حمايت وسيع اصولگرايان در سطح كشور به رقابت با ديگر كانديداها مي پردازد.

سخنگوي ستاد انتخابات دكتر لاريجاني در ادامه از اعضاي ستادهاي انتخابات و حاميان ديگر كانديداها خواست به جاي انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع به ارايه ديدگاه ها و برنامه هاي خود بپردازند تا مردم بتوانند در فضايي شفاف به راحتي رييس جمهور خود را انتخاب كنند

کد مطلب 194785

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