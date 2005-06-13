سخنگوي لاريجاني : شايعه سازان كار را به جايي رسانده اند كه بايد روزي سه بار كناره گيري دكتر لاريجاني را تكذيب كنم

فرهنگي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: ستادهاي انتخاباتي تعدادي از كانديداهاي رياست جمهوري بار ديگر شايعه انصراف دكتر لاريجاني را مطرح كرده و كار را به جايي رسانده اند كه اكنون بايد روزي سه بار اين خبر را تكذيب كنم

وي افزود: همانطور كه دكتر لاريجاني روز شنبه در برنامه زنده گفت و گوي خبري شبكه دوم رسانه ملي اعلام كرد، ايشان تا آخرين لحظه در عرصه انتخابات حضور خواهد داشت و با حمايت وسيع اصولگرايان در سطح كشور به رقابت با ديگر كانديداها مي پردازد .

سخنگوي ستاد انتخابات دكتر لاريجاني در ادامه از اعضاي ستادهاي انتخابات و حاميان ديگر كانديداها خواست به جاي انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع به ارايه ديدگاه ها و برنامه هاي خود بپردازند تا مردم بتوانند در فضايي شفاف به راحتي رييس جمهور خود را انتخاب كنند