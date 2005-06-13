هاشمي و قاليباف تحت هر شرايطي به دور دوم مي روند / استراتژي اصولگرايان پيروزي در مرحله دوم و تاكتيك آنها حضور حداكثري در مرحله اول است

به گزارش خبرگزاري مهر ، به اعتقاد بسياري از كارشناسان، غير قابل پيش بيني بودن پيروز انتخابات ، مهم ترين دليل براي سنجش قوت دمكراسي در كشورها است. ضمن اينكه اكنون هريك از احزاب و گروهها و حتي تك تك كانديداها در آستانه يك "باسكول دمكراتيك و آزاد" قرار گرفته اند تا وزن خود در نزد افكار عمومي را بازيابند. از همين رو انتخاب مردم در 27 خرداد به هر سمتي باشد موجي از معنا و تجربه را براي فعالان سياسي رهاورد خواهد داشت.

در اين فاصله ، از آنجا كه نزديكي متوسط نتايج نظر سنجي ارگانهاي مختلف كشور نشان از عقلاني بودن يك پايداري و اعتماد نسبي به آنان دارد و از سوي ديگر با تغييرات معني دار و اندك هر يك از "8 دونده ماراتن انتخابات" رياست جمهوري به نظر مي رسد بررسي تطبيقي و تحليلي آخرين نظر سنجي ها مي تواند براي تغيير آخرين تاكتيك ها از سوي جناح هاي اصلي به كار آيد و در ضمن تصوير قابل قبولي از فضاي بعد از انتخابات را در صورت ادامه روند فعلي پيش رو بگذارد.

گروه سياسي خبرگزاري مهر با فرض صحت جامعه آماري و فرآيند استخراج علمي نتايج، نظر سنجي چهارگانه رسانه ها ازجمله: خبرگزاري ايرنا با 26000 جامعه آماري در سراسر كشور، خبرگزاري فارس با 16000 نفرجامعه آماري در سراسر كشور، مركز افكار سنجي صدا و سيما با جامعه آماري 13000 نفر در سراسر كشور و همچنين خبرگزاري مهر با جامعه آماري 1600 نفر از جوانان دانشجو و اقشار فرهنگي تهران را ملاك بررسي خود قرار داده است. بر اساس اين نتايج:

1- در تازه ترين نظر سنجي خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) چهر نفر اول آقايان هاشمي با 1/27درصد، معين با 9/18 درصد، قاليباف با 5/16 درصد و كروبي با 3/11 درصد، در صدر اقبال عمومي ايستاده اند. ضمن اينكه در پاسخ به اين پرسش كه "بيشترين شانس پيروزي نهايي از آن كيست؟" قاليباف با 4/20، هاشمي با 1/20، معين با 3/17 و لاريجاني با 2/15 درصد بالاترين بخت براي انتخاب شدن نهايي را دارند.

2- در نظر سنجي 21 خرداد خبرگزاري فارس ، آقايان هاشمي با 9/24، قاليباف با 5/20، احمدي نژاد با8/12 و نهايتا معين با 4/9درصد بالاترين بخت پيروزي را دارند. ضمن اينكه در استانهاي اردبيل، زنجان، ايلام، چهارمحال و بختياري، خراسان(جنوبي و شمالي و رضوي)، قزوين، كرمانشاه، كهكلويه و بوير احمد و نهايتا گيلان قاليباف از همه نامزدها پيش افتاده است.

3- در نتيجه نظر سنجي مركز افكار سنجي صدا و سيما كه در 19 خرداد انجام شده نيز، هاشمي با 28،قاليباف با 4/23، معين با 4/11 و احمدي نژاد با 4/9 درصد، پيشتاز برخورداري از اقبال مردم سراسر كشور هستند.

4- در نتيجه نظر سنجي خبرگزاري مهر نيز هاشمي با 05/25، معين با 1/22، قاليباف با 86/16 و احمدي نژاد با 52/14 بالاترين اقبال را در بين دانشجويان و فرهنگيان تهراني داشته اند. بدين ترتيب:

نتيجه اول: با توجه به مجموعه نظر سنجي هاي فوق معدل راي نفرات حاضر در رقابت هاي انتخاباتي تقريبا چنين خواهد بود: 1- هاشمي رفسنجاني با 26/26 درصد. 2- محمدباقر قاليباف با 31/19 درصد. 3- مصطفي معين با 45/15درصد. 4- محمود احمدي نژاد با 1/11 درصد. 5- مهدي كروبي با 26/9 درصد.6- علي لاريجاني با 6/8 درصد. 7- محسن مهرعليزاده با 41/3 درصد و نهايتا محسن رضايي با 03/3 درصد در دريف هشتم ايستاده اند.(جدول زير را مشاهده فرماييد)

نتيجه دوم: در صورتيكه تمام كانديداهاي اصولگرا به نفع نفر اول اين جناح در نظر سنجي ها اعلام كناره گيري نمايند، صورت بندي رقابتها به چه شكل خواهد بود؟

الف: بر اساس پيش بيني علمي صورت گرفته از سوي خبرگزاري جمهوري اسلامي در آنصورت آرا به اين شكل تقسيم مي شود: هاشمي با 7/32 درصد اول ؛ قاليباف با 4/30 درصد دوم ؛ و كروبي و معين هم مشتركا با 6/13 درصد در رديف هاي سوم و چهارم .

ب: بر اساس پيش بيني علمي صورت گرفته از سوي خبرگزاري فارس در آنصورت آراي نهايي به اين شكل رقم خواهد خورد: هاشمي با 7/31 درصد اول ؛ قاليباف با 8/25 درصد دوم ؛ معين با 11 درصد سوم و كروبي با 4/9 درصد چهارم.

ج: اگر فرض كنيم كه با اعلام كناره گيري 3 كانديداي اصولگرا به نفع قاليباف ، آراي اين جناح در جمع جبري آراي هريك از كانديداها 30 درصد ريزش خواهد داشت ؛ و اگر حتي بترتيب ده درصد از اين ريزش را به نفع كروبي ، ده درصد را به نفع هاشمي و ده درصد را نيز عدم شركت محاسبه نماييم وضعيت اينگونه خواهد بود:



در هر صورت انتخابات به دور دوم كشيده مي شود و رقابت كنند هاي آن مرحله نيز هاشمي و قاليباف خواهند بود.

1- جمع متوسط آراي سه كانديداي اصولگرا غير از قاليباف در حال حاضر 73/22 درصد است كه هفت دهم از اين مجموع 91/15 درصد و يك دهم آن 27/2 درصد خواهد شد.

2- بدين ترتيب در آرايش نهايي اين صورت بندي قاليباف با 22/36 درصد اول(31/19 + 91/15) ؛ هاشمي با 48/28 درصد دوم(26/26 + 27/2) ؛ معين با 45/15 درصد سوم و نهايتا كروبي با 53/11 درصد چهارم(26/9 + 27/2).

يعني در هر صورت انتخابات به دور دوم كشيده مي شود و رقابت كنند هاي آن مرحله نيز هاشمي و قاليباف خواهند بود. گرچه احتمال رقم خوردن هر نوع نتيجه غير قابل منتظره اي در انتخابات وجود دارد زيرا از يكسو برخي كانديديا نظير احمدي نژاد با خاصيت زايش راي هنوز رشد آراي خود را ادامه مي دهند و از طرفي وقايع و نوع عملكرد كانديداها و طرفدارانشان طي روزهاي آينده نيز ممكن است فضا را دگرگون سازد.

البته اين احتمال نيز دور از ذهن نيست كه حتي اصولگرايان به جاي يك نفر با دو نامزد يعني قاليباف و احمدي نژاد به صحنه نهايي انتخابات جمعه وارد شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، به هرحال و به اين ترتيب راهكارهاي پيش روي اصولگرايان در انتخابات اينگونه محتمل است:

*ورود اصولگرايان به انتخابات با كانديداي واحد :

الف: نتيجه نهايي انتخابات در مرحله اول تغيير نكرده و آقايان هاشمي و قاليباف به دور دوم راه خواهند يافت.

ب: نسبت مشاركت مردم در انتخابات افزايش نخواهد يافت و در حدود 65 درصد پيش بيني مي گردد.

*ورود اصولگرايان به انتخابات با كانديداي متعدد:

الف: كماكان آقايان هاشمي و قاليباف به دور دوم راه خواهند يافت.

ب: نسبت مشاركت مردم در انتخابات بدليل تنوع كانديداها و باقي ماندن انگيزه راي دادن آنها به حدود 70 درصد نزديك خواهد شد.

در پايان ؛ با توجه به هر دو صورت بندي، يعني اجماع يا تكثر كانديدا در جناح اصولگرا نتيجه گيري نهايي از استراتژي موجود اصولگرايان يكي از 5 رويكرد زير خواهد بود:

1- ورود اصولگرايان با كانديداي متعدد باعث حضور حداكثري شده و تمامي سلايق موجود اين جناح امكان گزينش كانديداي مورد نظر خود را خواهند داشت.

2- وجود چند كانديداي اصولگرا ناشي از فقدان استراتژي و يا قدرت طلبي و ... نبوده بلكه دقيقا با به هدف به انحراف كشيدن رقبا صورت پذيرفته و يك تاكتيك هوشمندانه انتخاباتي بوده است.

3- بر اين اساس اصولگرايان طرفداران خود را از هرگونه تخريب و تضعيف رقبا و حاشيه پردازي تفرقه انگيز نهي مي كنند.

4- به منظور جلوگيري از افزايش راي رقيب و همچنين برخورداري هرچه بيشتر كانديداي اصولگرايي كه بر اين اساس به دور دوم مي رود در آن مرحله و همچنين فرصت سازماندهي مناسب ، تمركز و وحدت بر كانديدايي كه شانس بيشتري در نظر سنجي ها دارد منطقي و خردورزانه به نظر مي رسد.

5- در اين صورت، اصولگرايان و طرفدارانشان بايستي از زمان پايان راي گيري در 27 خرداد بدون فوت وقت و به صورت "جبهه متحد اصولگرايي" به حمايت از كانديداي خود در دور دوم انتخابات بپردازند.