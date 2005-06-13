اقداماتي همچون انفجار بمب در تصميم مردم هيچ اثري ندارد// تمام نهادهاي نظام متكي به آراي مردم است// نظرسنجي دقيق از مردم را بايد در روز 27 خرداد ببينيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مهدي كروبي كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در كنفرانسي خبري با حضور خبرنگاران كه صبح امروز برگزار شد، حركت امام را متكي به قانون اساسي و آراي مردم معرفي كرد و گفت : طبق حركت امام(ره) تمام نهادهاي نظام متكي به آراي مردم است.

وي با بيان اينكه تمام حركت‌ها بايد به سمت تقويت جمهوريت نظام پيش برود، افزود: امروز همه بايد تلاش كنند تا اين نهال بيست و شش ساله تبديل به يك درخت كهنسال و ريشه‌ دار شود تا هيچ طوفاني نتواند به آن آسيب وارد كند.

كروبي تصريح كرد : در صورت پيروزي در انتخابات تمام تلاشم براي تعميق حقوق شهروندي، آزادي انديشه و اصول معطل مانده در قانون اساسي خواهد بود و معتقدم مي‌ توانم به آن‌ چيزي كه گفته ام عمل كنم.

وي در پاسخ به سوالي با اشاره به بحث پنجاه ‌هزار تومان مطرح شده توسط وي، ادامه داد: معتقدم اگر وعده‌ بزرگتر از اين هم مي‌ دادم توانايي عملي كردن آن را داشتم اما چون مي‌خواستم پا بر جاي سفتي بگذارم به همين حد اكتفا كردم و اگر پيروز ميدان شوم از لحظه ‌اي كه حكم به من تنفيذ شود براي عملي كردن پيمان‌هايم با مردم تلاش مي ‌كنم.

كروبي در مورد تعامل دولت با مجلس در صورت پيروزي وي در انتخابات، گفت : بر هيچ يك از كانديداهاي اين دوره‌ انتخابات پوشيده نيست كه اين مجلس همواره وجود خواهد داشت و هر شخصي كه رييس‌ جمهور شود، بايد با اين مجلس كار كند و معتقدم مشكلاتي نيز به وجود خواهد آمد كه قابل تحمل است.

وي در پاسخ به سوالي در مورد ائتلاف نهضت آزادي و ملي مذهبي ‌ها با جبهه مشاركت با وجود نامه امام مبني بر ممنوعيت فعاليت آنان، گفت : نامه ‌اي از امام(ره) وجود دارد. البته من خودم تا مدتها در جريان اين نامه نبودم. من در آن زمان، فعاليت مجلسي و انتخاباتي مي‌كردم و در بنياد شهيد هم بودم و مشغله زيادي داشتم. بعدها به من گفتند كه چنين نامه ‌اي هست و آقاي محتشمي كه آن موقع وزير كشور بود، اين نامه را تائيد مي كند.

كانديداي نهمين دوره‌ انتخابات رياست جمهوري گفت : اگر در انتخابات رياست جمهوري منتخب مردم نباشم به هر شخص ديگري كه رييس‌ جمهور شود هرگونه كمكي كه از دستم برآيد دريغ نخواهم كرد و براي مصالح و منافع ايران حاضرم هرگونه خدمتي را به دولت آينده و منتخب مردم ارايه مي ‌دهم.

وي در مورد رابطه ايران و آمريكا با بيان اينكه سياست ما تنش‌ زدايي و تعامل با دنياست، گفت : در هر تعاملي بايد هويت طرفين محفوظ باشد و من معتقدم رابطه‌ ما با آمريكا مسدود نيست در صورتي كه اين كشور حسن نيت نشان دهد.

كروبي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر توصيه امام خميني(ره) مبني بر عدم حضور روحانيون در صحنه‌ انتخابات گفت : در زمان حضرت امام (ره) روحانيوني چون آيت الله خامنه ‌اي، شهيد باهنر، هاشمي رفسنجاني و حتي شخص بنده مسئوليت داشتيم و امام هم با هيچ كدام از آنها مخالفت نكرد و ايشان تنها در ابتداي انقلاب و با توجه به شرايط حساس آن زمان گفتند، بهتر است ترجيحا روحانيون در كارهاي اجرايي نباشند. ما من معتقديم همه مردم بايد در صحنه حضور يابند و خودشان انتخاب كنند.

وي با بيان اينكه تقريبا در ميان همه اقشار محبوبيت خوبي دارد، افزود: من فعلا روي قشر خاصي سرمايه ‌گذاري نكرده ‌ام اما به دليل تحمل، تعامل و سعه صدري كه دارم با همه اقشار ارتباط داشته ‌ام.

وي در پاسخ به خبرنگاري از كروبي پرسيد در صورت راه يافتن معين به مرحله دوم آيا از وي حمايت خواهد كرد، گفت : بايد ببينيم آيا انتخابات به مرحله دوم مي رسد يا نه و بعد اظهار نظر مي كنم.

كروبي درباره انفجارهاي اخير در برخي نقاط كشور از جمله اهواز گفت: احتمال مي‌دهم يك سري مسايل در ايام انتخابات كم و بيش رخ دهد. اين اقدامات در تصميم مردم اثر ندارد و انتخابات به بهترين نحو و با حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد.

در پاسخ به سوالي در مورد نظرسنجي ‌هايي كه آمارهاي آن هر از چندگاهي منتشر مي شود گفت : نمي‌دانم اين نظرسنجي‌ها چگونه انجام مي ‌شود. در يك نظرسنجي، يك كانديدا در رتبه‌ آخر و در نظرسنجي ديگر در رتبه اول قرار دارد، البته نتايج اين نظرسنجي‌ها را نفي نمي‌ كنم ولي معتقدم كه نتيجه نظرسنجي دقيق از مردم را بايد در روز 27 خرداد ببينيم.

كروبي عملكرد صدا و سيما در اين دوره از انتخابات را مثبت ارزيابي كرد و تاكيد كرد : در صورت پيروزي در انتخابات به وعده ها و آرمانهاي خود پاي بند خواهم ماند.