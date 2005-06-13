اسد الله عباسي در گفتگو با "مهر" : توسعه فناوري در دانشگاه ها بايد از اصلي ترين دغدغه هاي رئيس جمهور آينده باشد

اسد الله عباسي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: در سال هاي اخير در بحث تربيت دانشجو و تحقيقات پيشرفت هاي چشم گيري داشته ايم اما هنوز در بحث فناوري راه درازي در پيش داريم. رئيس جمهور منتخب بايد امكاناتي را فراهم كند تا علاوه بر تربيت دانشجو و توسعه تحقيقات، كشور در زمينه فناوري نيز به ميانگين جهاني نزديك شود و اين بحث بايد يكي از مهمترين دغدغه هاي رئيس جمهور آينده باشد.

وي خاطر نشان كرد: رئيس جمهور آينده بايد فردي باشد كه توانايي ايجاد اشتغال مناسب با نيازهاي جامعه را داشته باشد و بستر لازم براي ممانعت از فرار مغزها، مهاجرت نخبگان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها به خارج از كشور را فراهم آورد.

نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : در سال هاي اخير نارضايتي هاي فرهنگي در ميان دانشجويان و دانشگاهيان كشور افزايش يافته به همين خاطر رئيس جمهور آينده بايد قابليت ايجاد فرهنگي غني و خودساخته در كشور را داشته باشد.

عباسي افزود: رئيس جمهور بايد زمينه اي را فراهم كند كه ما فرهنگ كشورمان را به جهان صادر كنيم و منتظر تصميم گيري و وارد كردن فرهنگ ديگر كشورها براي جامعه خودمان نباشيم.