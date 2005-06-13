40 تشكل صنفي و حزب سياسي حمايت خود را از هاشمي رفسنجاني اعلام كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" اسامي اين احزاب و تشكل هاي سياسي حامي هاشمي با عنوان" انتخاب برتر وكانديداي اصلح" به اين شرح اعلام شد :

1- حزب مردم 2- حزب اتحاد ملي 3- حزب اسلامي رفاه كارگران 4- حزب اصلاحات مدني ايران 5- حزب ترقي 6- حزب توسعه كرمانشاه 7- حزب ميهن اسلامي 8- حزب عدالت 9- حزب وحدت ايران اسلامي 10- حزب اسلامي كار 11- حزب تمدن اسلامي 12- حزب اعتدال و توسعه 13- حزب اراده ملت 14- حزب وحدت ملي ايران 15- جمعيت دوستي و مودت 16- جمعيت طرفداران نظم و قانون 17- سازمان رهروان فردا استان خوزستان 18- مجمع اسلامي كاركنان بانكها 19- مجمع سياسي ، اجتماعي شاخه زيتون 20- مجمع دانشجويان و دانش آموختگان گلستان 21- مجمع دانشجويان و فارغ التحصيلان گيلاني 22- مجمع مشاركت اسلامي جوانان 23- كانون فارغ التحصيلان آذربايجان غربي 24- انجمن دانشگاهيان استان اصفهان 25- انجمن اسلامي پزشكان ايران 26- انجمن اسلامي پزشكان ايتاليا 27- جمعيت حقوقدانان ايراني حقوق بشر 28- جمعيت زنان جمهوري اسلامي 29- جمعيت جوانان انقلاب اسلامي 30- جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي 31- جمعيت اسلامي پرستاران ايران 32- جامعه روحانيت مبارز تبريز 33- جامعه پزشكان 34- جامعه ورزشكاران 35- خانه كشاورز 36- خانه كارگر 37- سازمان دفاع از منافع ملي ايران 38- مجمع فارغ التحصيلان ابوريحان 39- جامعه اسلامي فرهنگيان 40- مجمع متخصصين ايران 41- كانون اسلامي قضات.