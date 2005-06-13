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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۲۸

در بيانيه اي

گروهي از تشكلهاي زنان از دكتر لاريجاني حمايت كردند

در بيانيه گروهي از تشكلهاي زنان آمده است: امروز ما زنان آزاده ايران زمين علي لاريجاني را به منظور دميدن هواي تازه در وطن، پاسداري از ورزشها و برقراري جهشهاي علمي، برقراري نظامي عادلانه و قانونمند برگزيده ايم و معتقديم كه او در كنار رهبر معظم و هم نظر و همگرا با ايشان مي تواند باعث سربلندي ايران باشد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اسامي تشكلها، جمعيتها، انجمنها و گروههاي زنان حامي دكتر علي لاريجاني كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به شرح ذيل مي باشد:
جمعيت زنان انقلاب اسلامي
جمعيت زنان آيه هاي ايثار و تلاش
جمعيت زنان پيام آور
انجمن زنان فرهنگي بصير
انجمن همسران جانبازان
انجمن زنان فاطمي 
انجمن دختران جوان خبرنگار
انجمن زنان فرهنگي شمال غرب
انجمن دختران ايران زمين
بخش خواهران حزب موتلفه
مجمع فرهنگي شهيد بهشتي
موسسه فرهنگي بشري

کد مطلب 194803

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