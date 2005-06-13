گروهي از تشكلهاي زنان از دكتر لاريجاني حمايت كردند

در بيانيه گروهي از تشكلهاي زنان آمده است: امروز ما زنان آزاده ايران زمين علي لاريجاني را به منظور دميدن هواي تازه در وطن، پاسداري از ورزشها و برقراري جهشهاي علمي، برقراري نظامي عادلانه و قانونمند برگزيده ايم و معتقديم كه او در كنار رهبر معظم و هم نظر و همگرا با ايشان مي تواند باعث سربلندي ايران باشد.