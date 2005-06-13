اعمال تروريستي دشمن مانع حضور حداكثري مردم در انتخابات نخواهد بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است : در آستانه برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايادي دشمن دست به اعمال تروريستي زده اند تا عقده هاي رواني خود را بر سر ملت قهرمان ايران آوار سازند. بي شك انفجارهاي اهواز و تهران كه مردم مظلوم كشورمان را نشانه رفته اند، توطئه جانيان حامي رژيم منحط و فروپاشيده صدام جنايتكار و عوامل داخلي آن، منافقين وطن فروش بوده تا با ايجاد رعب و وحشت، مانع حضور حداكثري مردم دلاور و مسلمان ما در پاي صندوق هاي رأي انتخابات رياست جمهوري باشند.

در ادامه بيانيه آمده است : انتقام جويان منافق قصد دارند با اعمال تروريستي خود و حركت هايي چون تحريم انتخابات در شور و شعور ملت مسلمان ايران فتور و سستي ايجاد نمايند اما زهي خيال باطل ملت مسلمان ما به ويژه راي اولي ها و آنان كه جشن تكليف سياسي را ارج نهاده اند به پيروي از مقام معظم رهبري در صحنه هاي مختلف سياسي و اجتماعي بيش از گذشته حضور حداكثري خواهند داشت و با نشاط و شادابي و حوصله دست به انتخاب خواهند زد.

بيانيه روابط عمومي و امور بين المللي دفتر مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان مي افزايد : دشمن بداند اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در سراسر كشور ، هوشيار و آماده اند و از كيان اسلام در همه صحنه ها به ويژه در صحنه انتخابات دفاع خواهند داشت. اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان و جنبش دانش آموزي بدينوسيله اعتراض خود را به اعمال تروريستي اخير به سازمان هاي بين المللي و منطقه اي حامي حقوق بشر اعلام مي دارد و از آنان مي خواهد كه سكوت خود را بشكنند و اقدام عملي داشته باشند.