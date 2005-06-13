فيلم مجيدمجيدي به عنوان اثر برگزيده جشنواره ميلان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار "مهر" ملامحمد دبير جشنواره در خصوص برگزاري چهارمين دوره اين جشنواره تصريح كرد: فدراسيون بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني به مركزيت ميلان در 8 منطقه دنيا به فعاليت مي پردازد كه ايران يكي از كشورهايي است كه با در اختيار داشتن 18 كشور زير مجموعه ، به فعاليت در اين ارتباط مي پردازد.

كشورما ازسال 1381به عضويت اين فدراسيون درآمدكه كشورهاي جمهوري چك، هند، آفريقاي جنوبي، روسيه، فرانسه، ويتنام و برزيل را نير درعضويت دارد. فدراسيون بين المللي جشنواره فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني با نام اختصاري ficts با قدمتي 23 ساله از اعتبار فراواني برخوردار است. ما سال 1381 با يك اثر به عنوان ميهمان در اين رقابت ها شركت كرديم كه پس از پذيرش نمايندگي اين جشنواره از سال بعد يعني 1382 به صورت فعال در اين جشنواره حضور يافتيم. در طول برگزاري سه دوره جشنواره بين المللي فيلم هاي ورزشي تا به حال 99 اثر از كشورمان در اين رويداد ورزشي ، هنري شركت داده شده كه از اين تعداد، 81 اثر ايراني بوده اند و 18 اثرخارجي.

دبيرچهارمين دوره جشنواره بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني درادامه تصريح كرد:شركت كنندگان ايراني تا به حال 9 جايزه از حضور در اين جشنواره كسب كرده اند كه از اين جمله مي توان به فيلم كوتاه" المپك در اردوگاه " ساخته مجيد مجيدي اشره كرد كه موفق شد به عنوان اثربرگزيده جشنواره ميلان انتخاب شود.

ملامحمد درادامه افزود: درچهارمين جشنواره فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني ، كميته ملي المپيك ، بنياد سينمايي فارابي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران مارا ياري مي كنند. فيلم هاي برگزيده اين جشنواره از تاريخ 12 تا 16 تيرماه در6 فرهنگسرا، آكادمي ملي المپيك و دانشكده خبربه معرض تماشاي عموم مردم گذارده مي شود.

ملامحمددرپايان اظهارداشت: جشنواره امسال درسه بخش مسابقه ، بخش خارج ازمسابقه و بخش نمايش هاي ويژه برگزار مي شود كه البته ما قصد داريم فعاليت هاي سينماگران ايراني در طول 25 سال گذشته درعرصه ساخت فيلم هاي ورزشي را در بخش جنبي جشنواره شركت دهيم. فقط آثاري مي توانند دراين جشنواره شركت كنند كه سال ساختشان از 1380 به اين طرف باشد.