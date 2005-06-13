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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۲۱

با تكذيب اظهارات محسن يحيوي مبني بر عدم حمايت شوراي هماهنگي از لاريجاني

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بر قاطعيت خود در حمايت از لاريجاني تاكيد كرد

روابط عمومي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب با تكذيب اظهارات محسن يحيوي نماينده بروجرد مبني بر اينكه شوراي هماهنگي به دنبال پيروزي لاريجاني نيست، بر قاطعيت اين شورا جهت حمايت همه جانبه از كانديداي خود و تلاش براي پيروزي وي در انتخابات، تأكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اطلاعيه روابط عمومي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي آمده است: اين شورا ضمن احترام به كليه نامزدهاي انتخاباتي و محكوم كردن برخي از تخريبها و بد اخلاقي هاي رايج عليه نامزدها و نيز با تكذيب  اظهارات خلاف واقع برخي از حاميان نامزدهايشان مبني بر  كناره گيري آقاي دكتر لاريجاني يا انصراف شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و گروههاي عضو آن از حمايت ايشان ، بر حضور كانديداي قطعي خود آقاي دكتر علي لاريجاني در صحنه انتخابات تا آخر تاكيد مي نمايد.

همچنين تمامي گروهها و تشكلهاي عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلابي و تشكيلات اجرايي اين شورا در سراسر كشور كه ستادهاي آقاي لاريجاني را تشكيل داده اند، با جديت و تلاش فراوان در پي پيروزي نامزد اين شورا بوده و با توجه به رشد چشمگير مقبوليت اقاي دكتر لاريجاني در بين آحاد مردم در اقصي نقاط كشور، بسيار به پيروزي ايشان اميدوار هستند.

کد مطلب 194810

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