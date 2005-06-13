شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بر قاطعيت خود در حمايت از لاريجاني تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اطلاعيه روابط عمومي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي آمده است: اين شورا ضمن احترام به كليه نامزدهاي انتخاباتي و محكوم كردن برخي از تخريبها و بد اخلاقي هاي رايج عليه نامزدها و نيز با تكذيب اظهارات خلاف واقع برخي از حاميان نامزدهايشان مبني بر كناره گيري آقاي دكتر لاريجاني يا انصراف شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و گروههاي عضو آن از حمايت ايشان ، بر حضور كانديداي قطعي خود آقاي دكتر علي لاريجاني در صحنه انتخابات تا آخر تاكيد مي نمايد.

همچنين تمامي گروهها و تشكلهاي عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلابي و تشكيلات اجرايي اين شورا در سراسر كشور كه ستادهاي آقاي لاريجاني را تشكيل داده اند، با جديت و تلاش فراوان در پي پيروزي نامزد اين شورا بوده و با توجه به رشد چشمگير مقبوليت اقاي دكتر لاريجاني در بين آحاد مردم در اقصي نقاط كشور، بسيار به پيروزي ايشان اميدوار هستند.