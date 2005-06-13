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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۴۲

با صدور اطلاعيه اي:

سازمان تبليغات اسلامي بمب گذاري هاي اخير در كشور را محكوم كرد

سازمان تبليغات اسلامي بمب گذاري هاي اخير در كشور را محكوم كرد

سازمان تبليغات اسلامي با صدور اطلاعيه اي حوادث تروريستي اخير در تهران و اهواز كه منجر به كشته و زخمي شدن جمعي از هموطنان عزيز مان گرديد را به شدت محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دراين اطلاعيه آمده است : اين بار در روزهاي سرنوشت ساز انتخابات نهم، بروزحوادث تروريستي 22 خرداد 84 كه منجر به شهادت جمعي از هموطنان عزيز و بي گناهمان گرديد، پرده از جريان مشكوكي برداشت كه بدون شك با حمايت بيگانگان و حركتي مذبوحانه  تلاش دارد تا با از هم گسستن وحدت و همبستگي ملي و ناامن جلوه دادن فضاي ايران اسلامي ، موجبات كاهش مشاركت عمومي در انتخابات رياست جمهوري را فراهم آورد .

در ادامه اطلاعيه آمده است : اين البته قباي مندرس و پوسيده اي است كه دشمنان اين آب و خاك و خائنين به وطن ، به آن رجعت كرده و تنها براي ابراز وجود ، ديوانه وار دست به كشتن مردم بي گناه مي زنند. اينان غافلند كه ملت بزرگ ايران با همت ، اراده و حضور در انتخابات پرشور 27 خرداد، از اين امتحان سرنوشت ساز سربلند و پيروز بيرون خواهند آمد و بار ديگر اين گونه تحركات رذيلانه ، كه تنها ناشي از حماقت دشمنان است ، به رسوايي آنان خواهد انجاميد.

سازمان تبليغات اسلامي ضمن عرض تسليت و طلب صبر براي بازماندگان اين شهيدان عزيز، اقدام  ددمنشانه و خونين جمعي از هموطنان ايران اسلامي را كه در اين بمب گذاري ها به دست دشمنان و خائنين به ملت به فيض عظيم شهادت نائل گرديدند را شديدا محكوم نموده ومسرانه از دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي مي خواهد، تا به سرعت تروريست ها را به ملت معرفي وآنان را به سزاي اعمال ننگين خود برسانند.

کد مطلب 194815

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