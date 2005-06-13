سازمان تبليغات اسلامي بمب گذاري هاي اخير در كشور را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دراين اطلاعيه آمده است : اين بار در روزهاي سرنوشت ساز انتخابات نهم، بروزحوادث تروريستي 22 خرداد 84 كه منجر به شهادت جمعي از هموطنان عزيز و بي گناهمان گرديد، پرده از جريان مشكوكي برداشت كه بدون شك با حمايت بيگانگان و حركتي مذبوحانه تلاش دارد تا با از هم گسستن وحدت و همبستگي ملي و ناامن جلوه دادن فضاي ايران اسلامي ، موجبات كاهش مشاركت عمومي در انتخابات رياست جمهوري را فراهم آورد .

در ادامه اطلاعيه آمده است : اين البته قباي مندرس و پوسيده اي است كه دشمنان اين آب و خاك و خائنين به وطن ، به آن رجعت كرده و تنها براي ابراز وجود ، ديوانه وار دست به كشتن مردم بي گناه مي زنند. اينان غافلند كه ملت بزرگ ايران با همت ، اراده و حضور در انتخابات پرشور 27 خرداد، از اين امتحان سرنوشت ساز سربلند و پيروز بيرون خواهند آمد و بار ديگر اين گونه تحركات رذيلانه ، كه تنها ناشي از حماقت دشمنان است ، به رسوايي آنان خواهد انجاميد.

سازمان تبليغات اسلامي ضمن عرض تسليت و طلب صبر براي بازماندگان اين شهيدان عزيز، اقدام ددمنشانه و خونين جمعي از هموطنان ايران اسلامي را كه در اين بمب گذاري ها به دست دشمنان و خائنين به ملت به فيض عظيم شهادت نائل گرديدند را شديدا محكوم نموده ومسرانه از دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي مي خواهد، تا به سرعت تروريست ها را به ملت معرفي وآنان را به سزاي اعمال ننگين خود برسانند.