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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۴۱

جمعي از سران قبايل عشايري سيستان و بلوچستان از دكتر قاليباف حمايت كردند

شه بخش مسئول ستاد انتخاباتي دكتر محمد باقر قاليباف كانديداي رياست جمهوري در استان سيستان و بلوچستان از اعلام حمايت سران قبايل عشايري اين استان از كانديداتوري دكتر قاليباف براي انتخابات رياست جمهوري خبر داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وي افزود: متاسفانه، طي روزهاي اخير خبري مبني بر حمايت برخي از هموطنان اهل سنت از يك نامزد خاص در نشريات منعكس شد كه به هيج وجه صحت ندارد.

مسئول ستاد انتخاباتي دكتر قاليباف در استان سيستان و بلوچستان اضافه كرد: اين در حالي است كه جمعي از سران قبايل و روساي طايفه ها و عشاير اين استان به طور رسمي از دكتر قاليباف حمايت كردند كه اكثريت اين قبايل از برادران اهل سنت هستند.

شه بخش خاطرنشان ساخت : خوشبختانه، در نظرسنجي هاي دانشجويي صورت گرفته در استان، دكتر قاليباف با اختلاف آراي بسياري از ساير نامزدهاي انتخاباتي پيشي گرفته و روند مقبوليت وي رو به فزوني است.

کد مطلب 194816

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