مهلت ارسال آثاربه چهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني تمديد شد

به گزارش خبرنگار " مهر" تا پيش ازاين مهلت ارسال آثاربه چهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي تلويزيوني وورزشي ، 28 خردادماه اعلام شده بود كه مهلت ارسال آثارتا چهارم تيرماه تمديد شد.

لازم به ذكراست كشورايران به عنوان يكي ازنمايندگان اين جشنواره درمنطقه غرب وجنوب آسيا فعاليت مي كند و شركت كنندگان خارجي بايد آثارخود را به ايران ارسال كنندتا پس از داوري ، آثاربرترشركت كنندگان خارجي و داخلي به ميلان مركزاين جشنواره ارسال شود.