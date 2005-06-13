به گزارش خبرنگار " مهر" تا پيش ازاين مهلت ارسال آثاربه چهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي تلويزيوني وورزشي ، 28 خردادماه اعلام شده بود كه مهلت ارسال آثارتا چهارم تيرماه تمديد شد.
لازم به ذكراست كشورايران به عنوان يكي ازنمايندگان اين جشنواره درمنطقه غرب وجنوب آسيا فعاليت مي كند و شركت كنندگان خارجي بايد آثارخود را به ايران ارسال كنندتا پس از داوري ، آثاربرترشركت كنندگان خارجي و داخلي به ميلان مركزاين جشنواره ارسال شود.
مهلت ارسال آثاربه چهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني تمديد شد
ملامحمد دبيرچهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني صبح امروزدرنشست خبري اين جشنواره ازتمديدآثارشركت كنندگان براي حضور دراين جشنواره خبرداد.
به گزارش خبرنگار " مهر" تا پيش ازاين مهلت ارسال آثاربه چهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي تلويزيوني وورزشي ، 28 خردادماه اعلام شده بود كه مهلت ارسال آثارتا چهارم تيرماه تمديد شد.
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