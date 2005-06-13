پاپ با دبيركل و رئيس شوراي جهاني كليساها ديدار مي كند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، براساس گزارش شوراي پاپي ، براي ترويج وحدت مسيحيت، "ساموئل كوبيا" دبير كل شوراي جهاني كليساها و نمايندگان اين شورا روز گذشته در رم حضور يافتند و ديدار آنها با نمايندگان كليساي كاتوليك روز پنجشنبه صورت مي گيرد.

شوراي پاپي ترويج وحدت مسيحيت در ادامه گزارش خود آورده است : اين ديدار كه از ماههاي پيش ترتيب داده شده بود ، بخشي از ايجاد رابطه با اين سازمان در ژنو و دبيركل هاي پيشين اين سازمان است كه پيشتر از رم ديدار كرده بودند.

ديدار دبير كل شوراي جهاني كليساها با پاپ بنديكت شانزدهم در روز پنجشنبه ، دربرگيرنده يك ديدار خصوصي ميان اين دو نيز خواهد بود . پس از يك ديدار كوتاه طي اولين مراسم عشاي رباني بنديكت شانزدهم ، اين ديدار، اولين ديدار آنها در شرايط جاري محسوب مي شود. پس از برگزاري اين نشست يك كنفرانس خبري نيز برگزار مي شود.

براساس گزارش خبرگزاري زنيت، ملاقات رسمي پاپ با نمايندگان شوراي جهاني كليساها كه از واتيكان ديدار كرده اند نقطه اوج اين ديدار محسوب مي شود، اين ديدار همچنين دربرگيرنده ديدار با چهار رئيس شوراي هاي پاپي و يك ديدار براي ايجاد روابط حسنه با وزيرخارجه واتيكان است.

اسقف، "ابرهارت رنز" از كليساي پروتستان در آلمان و همچنين اسقف اعظم "ماكاريوس" از كنيا و "ايرينئوپليس" از كليساي ارتدكس اسكندريه، رئيس شوراي جهاني كليساها دبيركل و نمايندگان اين شورا را در اين سفر همراهي كرده اند.

كليساي كاتوليك روم عضو شوراي جهاني كليساها نيست، اما از زمان پايان فعاليت دومين شوراي واتيكان در عرصه هاي گوناگون با اين شورا همكاري داشته است. كليساي كاتوليك روم همچنين عضو دائمي دو كميسيون شوراي جهاني كليساها، ايمان و فرمان و همچنين رسالت جهاني و تبليغ است.

كاردينال "يوزف راتزينگر اسبق"، پاپ بنديكت كنوني، از سال 1968 تا 1975 عضو كميسيون ايمان و فرمان شوراي جهاني كليساها بود.

