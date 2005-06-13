دستگيري 37 مظنون در جنوب بغداد// كشته و زخمي شدن 30 عراقي در سامرا ، تكريت و موصل// ربوده شدن يك فعال حقوق بشر كرد در كركوك

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين مركزدر بيانيه اي اعلام كرد:نيروهاي امنيتي عراق با كمك نيروهاي كماندويي وزارت كشورموفق شدند درجريان حمله و بازرسي چند باب ازمنازل مظنونان درمناطق سيديه وسبع البور،پانزده تن از تروريست ها را دستگير نمايند.

اين بيانيه مي افزايد : 12 تروريست نيزدرمنطقه مدائن با مقاديري سلاح دستگيرشدند وهمزمان با آن نيروهاي امنيتي با حمله به يك كارگاه نجاري درمنطقه الدوره مقادير چاشني و همچنين نامه هايي به زبان فارسي كشف كردند.

دربخشي ديگرازبيانيه وزارت كشورو دفاع عراق به دستگيري 8 تروريست درمنطقه الملحاني دركاظمين اشاره شده و آمده است: نيروهاي امنيتي عراق درجريان بازرسي منازل در كوي بساتين دربغداد دو تروريست را با چند قبضه تفنگ دستگيركردند.

گزارشهاي تكميلي ازعراق حاكيست درحملات با استفاده ازشليك گلوله خمپاره و درگيرشدن افراد مسلح با نيروهاي ارتش در موصل، 9عراقي ازجمله چهارسرباز مجروح شدند.

يك منبع پليس عراق دراين زمينه اعلام داشت : 5 شهروند عراقي درجريان درگيري نيروهاي ارتش عراق با افراد مسلح در كوي الزهرا مجروح شدند. وي افزود: افراد مسلح امروزبا گلوله خمپاره يكي ازمقرهاي ارتش عراق را درموصل هدف قراردادند كه درپي آن درگيري نيروهاي عراقي و افراد مسلح را بهمراه داشت اما وي به ميزان تلفات وخسارات اين درگيريها اشاره اي نكرد.

ازعراق خبر مي رسد يك فعال حقوق بشر كرد در شهر كركوك ربوده شد. يك منبع كرد ازحزب دمكرات كردستان عراق به رياست مسعود بارزاني اعلام كرد : جيمن احمد قادر فعال حقوق بشر كرد دريكي ازمناطق شمالي شهر كركوك ربوده شد.

گزارشهاي تكميلي ازعراق از دستگيري يكي ازعناصر فعال گروه انصار السنه حكايت دارد.



سخنگوي پليس عراق اعلام كرد: تروريست معروف "الياس خضرمتعب عكاش" مقيم كوي العامريه دربغداد ازگروه ارتش انصار السنه است كه در يكي از مراكز ايست بازرسي دستگير شد.

سخنگوي پليس گفت: متعب عضو گروه انصارالسنه است و اعتراف كرده كه درتعدادي ازجنايات قتل وآدم ربايي درمناطق مختلف بغداد دست داشته است .

ازعراق خبر مي رسد انفجار دو خودروي بمب گذاري شده در شهرهاي تكريت و سامرا دستكم 5 كشته و 15 مجروح برجاي گذاشت .

منابع پليس عراق اعلام داشتند : يك عامل انتحاري با منفجر كردن خودرو خود در مسير عبور گشتي هاي پليس عراق ، 2 پليس را كشت و 10 تن ديگر را زخمي كرد. درميان مجروحان سه تن از عناصر نيروهاي دفاع شهري ديده مي شود.

اين منابع افزودند : دومين عامل انتحاري خودروي بمب گذاري شده خود را در مقابل يك ايست بازرسي نيروهاي امنيتي و ارتش عراق منفجر كرد كه منجر به كشته شدن سه سرباز و زخمي شدن 5 تن ديگر شد.براساس منابع خبري درعراق اجساد 6 تن در دو منطقه درشمال و شرق بغداد كشف شد.



يك منبع پليس عراق كه نخواست نامش ذكر شود دراين رابطه گفت: درميان اجساد دو پليس عراق ديده مي شود.

وي با بيان اينكه اجساد چشم و دست بسته عراقيها كه آثار شكنجه برروي بدنهايشان نمايان، به ضرب گلوله نيز كشته شده بودند، افزود : نيروهاي پليس عراق ساعت 30/13 به وقت محلي اجساد اين شش نفر را درمنطقه الدولعي درشمال بغداد دريك خودروي پارك شده پيدا كردند.

اين منبع افزود : سه جسد ديگر نيز ساعت 6 در منطقه شهرداريها در شرق بغداد پيدا شد.