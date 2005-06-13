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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۵۷

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در همايش ساليانه روساي مراكز كارآفريني:

پانزده دانشگاه كشور متقاضي ايجاد مراكز كارآفريني هستند

پانزده دانشگاه كشور متقاضي ايجاد مراكز كارآفريني هستند

همايش ساليانه روساي مراكز كارآفريني دانشگاه هاي كشور در سالن شهيد مطهري دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر احمدي رئيس دانشگاه گيلان در مراسم افتتاحيه اين گردهمايي گفت : استان گيلان با جمعيتي بيش از 2ميليون و پانصدهزار نفر داراي پتانسيل بالايي است و با اين شرايط ما نبايد شاهد كمبود كار در استان باشيم ولي در عمل شاهد عكس اين قضيه هستيم و استان گيلان جزء استان هاي محروم است كه اين محروميت در پشت اين سرسبزي ها پنهان مي باشد.

وي افزود: ارائه واحد درسي كارآفريني در دانشگاه ها توانسته دست كم نگاه فلسفي دانشجويان به مسئله كار و كارآفريني را تغيير دهد و اميدواريم حداقل در دانشگاه گيلان روحيه و ارزش كار و كارآفريني را به دانشجويان منتقل كنيم.

در ادامه گردهمايي دكتر رحيمي - معاون وزير علوم و رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور- گفت: بحث كارآفريني يك بحث جديد در مراكز آموزش عالي است كه نياز به زمان و برنامه ريزي هاي مداوم در آينده دارد و بدين ترتيب مراكز كارآفريني دانشگاه ها بايد مروج مفهوم كارآفريني و معرف ارزش كار و كارآفريني در نزد دانشجويان باشند و اين امر مهم مي تواند در سطح كشورمان نقش موثري از نظر اشتغال زايي داشته باشد.

وي تصريح كرد: ما هنوز در مراحل مقدماتي ايجاد مراكز كارآفريني در دانشگاه ها هستيم و بايد سعي شود دانشگاه هايي كه چنين مراكزي ندارند، داراي مراكز كارآفريني شوند. همچنين بايد سعي كنيم اين مراكز در دانشگاه ها نهادينه شده و داراي وظايف و اعتبارات خاص خود باشند.

دكتر رحيمي در پايان خاطرنشان كرد: براي آنكه برنامه ريزان اقتصادي و مديران ارشد كشور بتوانند در فعاليت هاي خود موفق باشند، دانشگاه ها بايد تلاش كنند نيروهاي كارآفرين دانش آموخته را به آنها تحويل بدهند و همه اين مسائل نياز به توجه جدي و مهم به مسئله كارآفريني و مراكز كارآفريني در دانشگاه ها دارد.

وي افزود: هم اكنون 30 مركز كارآفريني در دانشگاه هاي كشور فعال است و 15 دانشگاه نيز متقاضي ايجاد اين مراكز هستند.

کد مطلب 194830

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