پانزده دانشگاه كشور متقاضي ايجاد مراكز كارآفريني هستند

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر احمدي رئيس دانشگاه گيلان در مراسم افتتاحيه اين گردهمايي گفت : استان گيلان با جمعيتي بيش از 2ميليون و پانصدهزار نفر داراي پتانسيل بالايي است و با اين شرايط ما نبايد شاهد كمبود كار در استان باشيم ولي در عمل شاهد عكس اين قضيه هستيم و استان گيلان جزء استان هاي محروم است كه اين محروميت در پشت اين سرسبزي ها پنهان مي باشد.

وي افزود: ارائه واحد درسي كارآفريني در دانشگاه ها توانسته دست كم نگاه فلسفي دانشجويان به مسئله كار و كارآفريني را تغيير دهد و اميدواريم حداقل در دانشگاه گيلان روحيه و ارزش كار و كارآفريني را به دانشجويان منتقل كنيم.

در ادامه گردهمايي دكتر رحيمي - معاون وزير علوم و رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور- گفت: بحث كارآفريني يك بحث جديد در مراكز آموزش عالي است كه نياز به زمان و برنامه ريزي هاي مداوم در آينده دارد و بدين ترتيب مراكز كارآفريني دانشگاه ها بايد مروج مفهوم كارآفريني و معرف ارزش كار و كارآفريني در نزد دانشجويان باشند و اين امر مهم مي تواند در سطح كشورمان نقش موثري از نظر اشتغال زايي داشته باشد.

وي تصريح كرد: ما هنوز در مراحل مقدماتي ايجاد مراكز كارآفريني در دانشگاه ها هستيم و بايد سعي شود دانشگاه هايي كه چنين مراكزي ندارند، داراي مراكز كارآفريني شوند. همچنين بايد سعي كنيم اين مراكز در دانشگاه ها نهادينه شده و داراي وظايف و اعتبارات خاص خود باشند.

دكتر رحيمي در پايان خاطرنشان كرد: براي آنكه برنامه ريزان اقتصادي و مديران ارشد كشور بتوانند در فعاليت هاي خود موفق باشند، دانشگاه ها بايد تلاش كنند نيروهاي كارآفرين دانش آموخته را به آنها تحويل بدهند و همه اين مسائل نياز به توجه جدي و مهم به مسئله كارآفريني و مراكز كارآفريني در دانشگاه ها دارد.

وي افزود: هم اكنون 30 مركز كارآفريني در دانشگاه هاي كشور فعال است و 15 دانشگاه نيز متقاضي ايجاد اين مراكز هستند.