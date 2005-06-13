سونيا گاندي وارد مسكو شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، سازمان دهندگان محلي اين سفركه دربرگيرنده گروههاي گفتگوي تمدنها و سازمانهاي غير دولتي هستند، اعلام كردند كه گاندي در اين سفرازسوي "ناتوار سينگ" وزير امورخارجه هند همراهي مي شود و درهنگام رسيدن به فرودگاه مسكو از سوي "الكساندر سالتانوف" معاون وزير امور خارجه روسيه مورد استقبال قرار خواهدگرفت.

مقامات هندي درمسكو دعوت ازگاندي براي سفر به روسيه را يك حركت ويژه در راستاي گسترش دوستي از سوي رئيس جمهور روسيه توصيف كردند وديدار اين مقام رسمي هند با پوتين را درسن پيترز بورگ زادگاه وي را بخش عمده هدف اين سفر عنوان كردند.

اين مقامات همچنين اين سفررا اولين سفرگاندي به كشوري كه كرسي وعضويت دائم شوراي امنيت را دراختيار دارد دانسته وبا توجه به درخواست هند براي عضويت دائم درشوراي امنيت و نيازاين كشوربه حمايت سايراعضاي دائم ازاين حيث نيز آن را مهم ارزيابي كردند.

گفتني است ازآنجائيكه دوكشورروسيه و هند اخيراً روابط خود را در حوزه هاي مختلف انرژي و بويژه نظامي گسترش داده اند ديدار گاندي ازمسكو بعد از ديدارچند مقام ارشد دو كشور از همديگر صورت گرفت بطوريكه در اوائل خرداد ماه سال جاري اعلام شد كه "اي پي جي عبدالكلام" رئيس جمهور هند ( معمار برنامه هاي موشكهاي هسته اي هند ) بعد از فروپاشي شوروي بعنوان اولين رئيس جمهور هند، درمسكوبا پوتين رئيس جمهور، ميخائيل فرادكوف نخست وزيرو بوريس گريزلوف سخنگوي مجلس روسيه نيزديدار كرد و پيرامون گسترش روابط نظامي در حوزه صنايع تسليحاتي بين دو كشور، با مقامات اين كشور بحث و گفتگو كرد.