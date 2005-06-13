اعضاي كميته دانشجويي ستاد احمد توكلي از دكتر احمدي نژاد حمايت كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"؛ دربيانيه اعضاي كميته دانشجويي ستاد احمد توكلي آمده است :‌ اكنون كه درآستانه انتخاب نامزد اصلح اصولگرايان قرارگرفته ‌ايم و تكليف ابلاغ حقيقت را بر دوش خويش احساس مي كنيم حمايت خود را ازبرادربسيجي ومدير انقلابي دكترمحمود احمدي نژاد اعلام مي ‌داريم.

اين بيانيه دلايل انتخاب خود را بدين شرح اعلام كرده است :

- داعيه تحقق اسلام ناب محمدي‌(ص) و روحيه عدالتخواهي و اشرافيت ستيزي و آزادگي و دغدغه‌ي اجراي احكام اسلامي كه بطور جد در روح برنامه‌هاي ايشان به چشم مي خورد.

- ساده زيستي وسلوك اجتماعي در سطح متوسط جامعه امروز ايران

- رابطه صحيح واز موضع خدمت به مردم مظلوم ايران وبه نظر بيشتر از آنكه خود را رييس جمهور بداند مسئول جمهور خواهد دانست .

- به دليل پيش گرفتن ميزان فعل و عملكرد ايشان از قول و وعده‌ها و شعارهاي مردم پسند.

- اعتقاد ايشان به دميدن روح نشاط و جواني در بدنه‌ اداري دولت و تعديل ساختار اداري كشور از نيروهاي فسيل شده‌ي كم توان و فاقد خلاقيت و تخصص.

- بهره برداري بيشتر ايشان از عقل و تدبير از‌ آن حيث كه اكثريت مستضعفان وضعيفان را بر اقليت زورمندان و زرمداران ترجيح مي دهد و اصول را از فروع تشخيص مي دهد و امور داراي اولويت و مهم را از امور كم اهميت تر مي تواند تميز دهد.

- سابقه ايشان نشان داده است در حد مقدوراتش قادر است از خويش و خواهش و خوابش براي حل مشكلات عموم مردم بگذرد و در بند و انقياد اوليات نيست.

- عدم تخطي از اصولگرايي در مراحل مختلف انتخابات اعم از شيوه تبليغات هزينه‌هاي تبليغاتي و اخلاق انتخاباتي و...