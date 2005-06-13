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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۳۲

ايل بيگي مدير روابط عمومي فارابي شد

"حبيب ايل بيگي" به سمت مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي منصوب شد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، حبيب ايل بيگي طي حكمي ازسوي مديرعامل بنياد سينمايي فارابي به سمت مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بنياد منصوب شد .

دراين حكم براهميت ايجاد ارتباط  وتوليد وتوزيع اطلاعات درميان دست اندركاران سينما ، مخاطبين و جامعه فرهنگي كشور و اصحاب رسانه ها تاكيد شده است .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي بنياد سينمايي فارابي حاكي است حبيب ايل بيگي فعاليت فرهنگي - هنري خود را ازسال 72 با همكاري درمعاونت سينمايي آغاز كرد وسپس درسيما فيلم وانجمن سينماي جوان ، با سمت مديريت روابط عمومي به فعاليت ادامه داده ودرسالهاي اخيرعهده دارمسئوليت معاونت مديركل روابط عمومي ودفتروزارتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بود كه اين مسئوليت تا كنون نيزادامه دارد.

کد مطلب 194837

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