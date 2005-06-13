ايل بيگي مدير روابط عمومي فارابي شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، حبيب ايل بيگي طي حكمي ازسوي مديرعامل بنياد سينمايي فارابي به سمت مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بنياد منصوب شد .

دراين حكم براهميت ايجاد ارتباط وتوليد وتوزيع اطلاعات درميان دست اندركاران سينما ، مخاطبين و جامعه فرهنگي كشور و اصحاب رسانه ها تاكيد شده است .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي بنياد سينمايي فارابي حاكي است حبيب ايل بيگي فعاليت فرهنگي - هنري خود را ازسال 72 با همكاري درمعاونت سينمايي آغاز كرد وسپس درسيما فيلم وانجمن سينماي جوان ، با سمت مديريت روابط عمومي به فعاليت ادامه داده ودرسالهاي اخيرعهده دارمسئوليت معاونت مديركل روابط عمومي ودفتروزارتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بود كه اين مسئوليت تا كنون نيزادامه دارد.