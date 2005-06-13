تسليت مجمع جهاني تقريب مذاهب به مناسبت درگذشت "علامه فاتح" مدافع تقريب در سودان

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر حسن فاتح قريب الله از رهبران طريق سمانيه و جزء طرق بزرگ عرفاني سودان است كه در قرن دوازدهم هجري توسط سيد محمد بن عبدالكريم السماني در مدينه تأسيس و توسط شيخ طيب بن بشير وارد سودان شد.

براساس گزارش مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، اين شخصيت ، تلاش و فعاليتهاي علمي بي شماري در راستاي نزديك كردن دلها و قلوب مسلمانان، تقريب مذاهب اسلامي و اتحاد جهان اسلام انجام داده است و آيت الله تسخيري دبير كل مجمع در نامه اي خطاب به محمد حسن فاتح قريب الله فرزند اين مرحوم خواستار ادامه راه آن عالم گرانقدر و مشعلداري اين حركت اسلامي نوراني شد.