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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۲۶

تسليت مجمع جهاني تقريب مذاهب به مناسبت درگذشت "علامه فاتح" مدافع تقريب در سودان

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي درگذشت تأثر انگيز علامه دكتر حسن فاتح قريب الله، شيخ طريقه سمانيه، دانشمند و عضو شورايعالي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي را تسليت گفت.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر حسن فاتح قريب الله از رهبران طريق سمانيه و جزء طرق بزرگ عرفاني سودان است كه در قرن دوازدهم هجري توسط سيد محمد بن عبدالكريم السماني در مدينه تأسيس و توسط شيخ طيب بن بشير وارد سودان شد.

براساس گزارش مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، اين شخصيت ، تلاش و فعاليتهاي علمي بي شماري در راستاي نزديك كردن دلها و قلوب مسلمانان، تقريب مذاهب اسلامي و اتحاد جهان اسلام انجام داده است و آيت الله تسخيري دبير كل مجمع در نامه اي خطاب به محمد حسن فاتح قريب الله فرزند اين مرحوم خواستار ادامه راه آن عالم گرانقدر و مشعلداري اين حركت اسلامي نوراني شد.

کد مطلب 194838

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