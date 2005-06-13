شاخص توزيع درآمد در ايران به كشورهاي توسعه يافته نزديك تر است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ضريب جيني يكي از شاخص هاي توزيع درآمد در كشور به شمار مي رود و هرچه اين ضريب نزديك به يك باشد، نشان دهنده عدم تساوي بيشتر و هرچه به صفر نزديكتر باشد، نشان دهنده توزيع بهتر درآمد است.

گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي حاكي است: اين شاخص توزيع درآمد در كل جامعه و در مناطق شهري و روستايي طي سه سال اول برنامه سوم توسعه كاهش يافته است.

براساس اين گزارش، ضريب جيني در ايران بيش از آنكه به كشورهاي در حال توسعه نزديك باشد به برخي كشورهاي توسعه يافته مانند آمريكا، انگلستان و استراليا نزديك است.

اين گزارش مي افزايد: ضريب جيني در ايران 42 صدم است و اين درحالي است كه اين ميزان در آمريكا 40/0 و در انگلستان 37/0 است.

همچنين اين شاخص در كشوري نظير برزيل 60/0 و مالزي 49/0 است.

در گزارش سازمان مديريت آمده است، ضريب جيني نحوه توزيع هزينه و درآمد را بين كليه گروهها نشان مي دهد.