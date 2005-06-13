  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۲۲

بر اساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي

شاخص توزيع درآمد در ايران به كشورهاي توسعه يافته نزديك تر است

شاخص توزيع درآمد در ايران به كشورهاي توسعه يافته نزديك تر است

درحالي بانك جهاني در گزارشي اعلام كرده، 9/49 درصد كل مصرف و درآمد ايران به دو دهك بالاي درآمدي اين كشور كه طبقه ثروتمند را شامل مي شود، تعلق دارد كه گزارش هاي تهيه شده سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان مي دهد، شاخص توزيع درآمد در ايران به برخي كشورهاي توسعه يافته نظير آمريكا و انگليس نزديك است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ضريب جيني يكي از شاخص هاي توزيع درآمد در كشور به شمار مي رود و هرچه اين ضريب نزديك به يك باشد، نشان دهنده عدم تساوي بيشتر و هرچه به صفر نزديكتر باشد، نشان دهنده توزيع بهتر درآمد است.

گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي حاكي است: اين شاخص توزيع درآمد در كل جامعه و در مناطق شهري و روستايي طي سه سال اول برنامه سوم توسعه كاهش يافته است.

براساس اين گزارش، ضريب جيني در ايران بيش از آنكه به كشورهاي در حال توسعه نزديك باشد به برخي كشورهاي توسعه يافته مانند آمريكا، انگلستان و استراليا نزديك است.

اين گزارش مي افزايد: ضريب جيني در ايران 42 صدم است و اين درحالي است كه اين ميزان در آمريكا 40/0 و در انگلستان 37/0 است.

همچنين اين شاخص در كشوري نظير برزيل 60/0 و مالزي 49/0 است.

در گزارش سازمان مديريت آمده است،  ضريب جيني نحوه توزيع هزينه و درآمد را بين كليه گروهها نشان مي دهد.

کد مطلب 194845

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها