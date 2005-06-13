هرگونه تبليغ از طريق امكانات دولتي، تريبون هاي نماز جمعه و رسانه هاي مكتوب دولتي ممنوع و مغاير قانون است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته اطلاع رساني و تبليغات ستاد انتخابات كشور، متن اطلاعيه هيأت مركزي بازرسي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري به شرح ذيل است :

در پي اطلاعيه ها و دستورالعمل هاي صادره قبلي از طرف هيأت مركزي بازرسي، به استحضار مردم شريف ايران مي رساند از آنجائيكه برابر ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و تبصره يك همين ماده، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي بر له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نمازجمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي داشته و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين در اختيار گذاشتن و يا استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند و مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي بوده ، ممنوع است .

در ادامه اطلاعيه آمده است : لذا لازم مي داند رسانه هاي مكتوب متعلق به دولت و مؤسسات عمومي را نسبت به مفاد قانون فوق يادآوري مجدد نموده و تصريح نمايد كه اقدامات و فعاليتهاي آنان در جهت تشويق مردم به مشاركت حداكثري مورد تحسين و ليكن هرگونه جانبداري از جناح خاص و يا كانديدايي مشخص ، غير قانوني و مرتكب برابر قانون مجرم شناخته شده و مستوجب پيگرد قانوني است.

در پايان اطلاعيه تصريح شده است : مؤسسات فوق صرفا در چارچوب مصوبات كميته تبليغات انتخابات موضوع ماده 63 قانون فوق مجاز به ارائه فرصتهاي يكسان براي همه كانديداها ، طبق ماده 62 همين قانون هستند و چنانچه توانائي ارائه رفتار بدون تبعيض نسبت به نامزدها را ندارند، مجاز به ورود اين عرصه حساس نيستند.