  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۲۳

هيأت مركزي بازرسي انتخابات با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد:

هرگونه تبليغ از طريق امكانات دولتي، تريبون هاي نماز جمعه و رسانه هاي مكتوب دولتي ممنوع و مغاير قانون است

هيأت مركزي بازرسي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در اطلاعيه اي با اشاره به ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري و تبصره يك همين ماده، بر ممنوعيت هرگونه فعاليت تبليغاتي له يا عليه كانديداهاي رياست جمهوري، از تريبون هاي نمازهاي جمعه و هر طريق ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد، تأكيد كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته اطلاع رساني و تبليغات ستاد انتخابات كشور، متن اطلاعيه هيأت مركزي بازرسي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري به شرح ذيل است :

در پي اطلاعيه ها و دستورالعمل هاي صادره قبلي از طرف هيأت مركزي بازرسي، به استحضار مردم شريف ايران مي رساند از آنجائيكه برابر ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و تبصره يك همين ماده، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي بر له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نمازجمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي داشته و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين در اختيار گذاشتن و يا استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند و مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي بوده ، ممنوع است .

در ادامه اطلاعيه آمده است : لذا لازم مي داند رسانه هاي مكتوب متعلق به دولت و مؤسسات عمومي را نسبت به مفاد قانون فوق يادآوري مجدد نموده و تصريح نمايد كه اقدامات و فعاليتهاي آنان در جهت تشويق مردم به مشاركت حداكثري مورد تحسين و ليكن هرگونه جانبداري از جناح خاص و يا كانديدايي مشخص ، غير قانوني و مرتكب برابر قانون مجرم شناخته شده و مستوجب پيگرد قانوني است.

در پايان اطلاعيه تصريح شده است : مؤسسات فوق صرفا در چارچوب مصوبات كميته تبليغات انتخابات موضوع ماده 63 قانون فوق مجاز به ارائه فرصتهاي يكسان براي همه كانديداها ، طبق ماده 62 همين قانون هستند و چنانچه توانائي ارائه رفتار بدون تبعيض نسبت به نامزدها را ندارند، مجاز به ورود اين عرصه حساس نيستند.

کد مطلب 194848

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها