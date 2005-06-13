گروه نقاشان دنا سايت خبري راه اندازي كرد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، گروه "دنا " متشكل از نقاشان زن ايراني كه به سال 1380با هدف گردآمدن سه نسل از زنان نقاش كه به طورحرفه اي به نقاشي پرداخته و هر يك ديدگاهي مستقل دارند، تشكيل شد .

گروه دنا متشكل ازخانم ها شهرزاد اصولي ، فرح اصولي ، نسرين خسروي ، آريا شكوهي اقبال، مريم شيرينلو، رعنا فرنود ، ميترا كاويان ، فريده لاشايي ، معصومه مظفري و گيزلا وارگا سينايي، تا كنون 20 نمايشگاه دركشورهاي اسپانيا ، ايتاليا ، سوييس ، مجارستان ، هلند ، بلژيك ،فنلاند ،نروژ، چين ،فرانسه ، دبي و ايران برگزاركرده است .

سايت گروه "دنا " به نشانيwww.DenaArtGroup.com به دوزبان فارسي وانگليسي طراحي شده است كه درآن علاوه برارائه بيوگرافي كامل هريك اعضاء، بيش از20اثرآنان به تماشا درآمده است. همچنين اطلاعات كاملي به همراه تصاويري ازنمايشگاه هاي پيشين اين گروه موجود مي باشد. كاربران مي توانند ازآخرين اخبارمربوط به اعضاي گروه ازطريق سايت مطلع شوند .