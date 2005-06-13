انفجارهاي اخير ترس و نااميدي دشمنان از شور و شعور مردم را نشان مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه صيح امروز در جلسه مسئولان عالي قضايي با تبريك ولادت حضرت زينب (س) و روز پرستار، حضور پرشور قشرهاي مختلف مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را تضمين كننده اقتدار و انسجام نظام جمهوري اسلامي و ياس و نااميدي دشمنان انقلاب دانست.

وي تصريح كرد: اين گونه توطئه ها و شهيد و مجروح كردن هموطنان نه تنها مردم را دلسرد نمي كند بلكه موجب وحدت بيشتر مردم و حضور گسترده تر آن ها در پاي صندوق هاي راي مي شود.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: مطمئنا حضور پررنگ قشرهاي مختلف مردم با هر گرايش و سليقه سياسي در پاي صندوق هاي راي ، پايبندي و تعهد مردم و گروه هاي مختلف سياسي به نظام مقدس جمهوري اسلامي را به جهانيان نشان خواهد داد.

همچنين در جلسه مسئولان عالي قضايي مواد ديگري از لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم مورد بررسي قرار گرفت و به موجب موادي از اين لايحه اختلافات ناشي از دعاي و امور حقوقي و جرايم قابل گذشت با توافق طرفين قابل طرح نزد قاضي تحكيم است و دعاوي راجع به اختلافات در اصل نكاح و طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب و اختلاف در اصل وقفيت و وصيت، توليت و دعاوي راحع به حجر و ورشكستگي به لحاظ اهميت و فني بودن دعاوي قابل رسيدگي از سوي قاضي تحكيم با توافق طرفين نيست.

البته دعاوي راحع به اموال دولتي و عمومي نيز از سوي قاضي تحكيم قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود، همچنين مقرر گرديد همكاري اعضاي شوراي حل اختلاف با قوه قضاييه به صورت افتخاري باشد ليكن قوه قضاييه به تناسب فعاليت آن ها پاداش متناسب پرداخت نمايد.