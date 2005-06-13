حضور پرشور و آگاهانه بسيجيان به همراه اقشار مختلف مردم در انتخابات ضروري است

به گزارش خبرگزاري "مهر" در قسمتي از اين بيانيه با اشاره به اينكه ملت ايران همواره بر اساس افكار الهي معمار بزرگ انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) از اولين مراحل پيروزي انقلاب و شكل گيري نظام مقدس جمهوري اسلامي در امور مربوط به كشور و نظام منتخب خويش مشاركت و داراي رأي بوده و هستند ، آمده است : در سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي و با توجه به شرايط منطقه اي و جهاني ، ضرورت حضور آگاهانه و توأم با شناخت اقشار مختلف مردم و بسيجيان اين لشكريان مخلص خدا از اهميت ويژه اي برخوردار است.

نيروي مقاومت بسيج در بيانيه خود تصريح كرده است : هر ايراني واجد شرايط رأي كه دل در گرو سربلندي و پيشرفت كشور در عرصه هاي مختلف ، بر اساس تعاليم الهي دارد خود را ملزم به حضور در پاي صندوقهاي رأي در روز جمعه 27 خرداد ماه مي داند و به هيچ وجه حاضر به از دست دادن حق دخالت در سرنوشت و آينده خود ، نيست .