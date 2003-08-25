امروز در تاريخ

در گذشت جلال الدين محمد بلخي :



مولانا جلال الدين محمد بن بهاءالدين از شاعران و عارفان نامي ايران زمين در سال604 هجري قمري به دنيا آمد . اين شاعر نامي پارسي گوي در بلخ متولد شد . پدرش بهاء الدين ولد از عرفا و مرشدان بنام بود كه بنا به دعوت سلطان علاء الدين كيقباد به قونيه عزيمت كرد و به ارشاد و تربيت ديني مردم پرداخت . مولانا پس از مرگ پدر بنا به وصيتي كه كرده بود به جاي او نسشت و وظيفه ارشاد مردم را به عهده گرفت . او در همين زمان از محضر درس استادان بزرگي چون برهان الدين محقق ترمذي كه از شاگردان پدر بود بهره هاي فراوان برد و از او اجازه ارشاد مردم را دريافت كرد . ملاي رومي در سال 642 ه ق با عارف وارسته شمس الدين محمد تبريزي آشنا شد و به شدت شيفته اخلاق و شخصيت آن عارف برجسته گشت . پس از اين شيفتگي بود كه مولانا تمام كار هاي خويش را به كناري نهاد و در حلقه مريدان شيخ در آمد . پس از مدتي شمس تبريزي به دلايلي از جمله حسادت و رشك مريدان مولوي ، از مولانا جدا و از اين پس مولوي بيش از پيش آشفته خاطر شد . پس از چنين اتفاقي انقلابي در درون مو لانا به وجود آمد و حاصل اين انقلاب و عاشقي خلق آثار بر جسته ادبي اي چون مثنوي معنوي و ديوان شمس است . كتاب مثنوي كه گنجينه اي از عرفان و حكمت است در شش دفتر و بيست و شش هزار بيت نگاشته شد . ديوان شمس او نيز سرشار از غزليات ناب و زيباي پارسي است . فيه مافيه و مجالس سبعه از ديگر آثار برجسته اين شاعر بزرگ ايراني است . ملاي رومي در چنين روزي در سال 672 ه ق دار فاني را وداع گفت و به ديدار معشوق ادبي خود شتافت . پيكر او را در قونيه به خاك سپرده اند.



اشغال ايران توسط متفقين :





پس از وقوع جنگ جهاني دوم كه در اول سپتامبر 1939 آغاز شده بود ، ايران بي طرفي خود را اعلام كرد ، اما به دليل گستردگي مرز كشور با اتحاد جماهير شوروي سابق و در گيري آن با آلماني ها به نظرمي رسيد كه انجام چنين امري عملا ناممكن تلقي شود . علاوه بر چنين وضعيتي ، اوضاع داخلي ايران نيز به هيچ وجه مناسب نبود و فقر و تنگدستي سراسر كشور را فرا گرفته بود و به همين دليل قشر متوسط به پايين جامعه نيز از استبداد رضاخاني به تنگ آمده بودند . ارتش متفقين به بهانه هاي واهي از قبيل حضور جاسوسان آلماني در ايران به اشغال كشور مبادرت ورزيد .رضا شاه درابتدا تصميم به مقاومت در برابر اين نيروها گرفت اما به دليل فقد پايگاه مردمي و نارضايتي عمومي از عملكرد او، ايران بدون هيچ مقاومتي به اشغال

نيروهاي مهاجم در آمد . اشغال ايران در سوم شهريور 1320 خيلي سريع و آسان تحقق يافت و با تهاجم نيروهاي انگليسي و شوروي سابق از جنوب و شمال صورت رسمي و جدي به خود گرفت . اين اشغال تا پايان جنگ در سال 1324 ادامه داشت . قحطي ، گراني و پايمال شدن نماميت ارضي ايران از جمله عواقب چنين اشغالي بود .



روز استقلال بلاروس :

بيلو روسي يا روسيه سفيد كشوري است در شرق اروپا در شمال اوكراين و مشرق لهستان . مساحت آن حدودا يك هشتم كشور ايران است . قسمت غربي اين كشور در سال 1922 تحت كنترل لهستان بود و بالاخره در بيست و پنجم اوت سال 1991 ميلادي اعلام استقلال كرد . هشتاد درصد مردم آن از نژاد بيلو روسي و سيزده در صدر مردم آن روس هستند . زبان رسمي اين كشور بيلوروسي ونوع حكومت آن جمهوري است . پايتخت اين كشور مينسك نام دارد .



روز استقلال اروگوئه :

اين كشور در آمريكاي جنوبي و در منطقه معتدل جنوبي ، در ساحل اقيانوس اطلس قرار دارد . نژاد مردم اين كشور سرخ و سفيد است و اكثر آنان به زبان اسپانيولي تكلم مي كنند. غالب مردم اين كشور پيرو دين مسيحيت و بويژه مذهب كاتوليك اند . حكومت اين كشور نيز جمهوري است . اروگوئه در چنين روزي در سال 1830 از اسپانيا مستقل شد و در هجدهم دسامبر سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت اين كشور مونته ويدئو نام دارد .



سالروز تولد ايوان پنجم :

ايوان پنجم نخستين تزار روسيه در چنين روزي در سال 1530 ميلادي به دنيا آمد . او در ميان سالهاي 1533 تا 1584 براين كشور حكومت كرد .



تولد جرج استابزر :

استابزر نقاش تواناي انگليسي در چنين روزي در سال 1724 ميلادي به دنيا آمد . او بيشتر به نقاشي حيوانات مي پرداخت . "خانه ترسيده از شير" عنوان مهمترين اثر بصري اوست .

تولد تئودور كوچر :

اين پزشك و جراح حاذق سويسي در چنين روزي در سال 1841 ميلادي به دنيا آمد . وي متخصص تيروئيد بود . او در سال 1909 ميلادي نوبل پزشكي را از آن خود كرد .



تولد لودويك دوم :

لودويك دوم پادشاه باوارايا در چنين روزي در سال 1845 ميلادي ديده به جهان گشود. وي بين سالهاي 1864 تا 1886 بر اين كشور حكومت كرد .



تولد استفان ولپ :

ولپ ، آهنگساز بر جسته آلماني در چنين روزي در سال 1902 ميلادي به دنيا آمد . "زئوس و اليدكو" عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد اريك هانكر:

هانكر رهبر سياسي آلمان شرقي در چنين روزي در سال 1912 ميلادي به دنيا آمد .



تولد آلكس هايف :

هايف آهنگساز بر جسته سيبريايي در چنين روزي در سال 1914 ميلادي به دنيا آمد . "شاهزاده زنديلا" عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد لئونارد برنشتين :

برنشتين آهنگساز بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1918 ميلادي به دنيا آمد . او علاوه بر آهنگسازي پيانو را به زيبايي مي نواخت . آثار او در دوره خود محبوب جوانهاي آمريكايي بود .



تولد برايان مور :

مور ، نويسنده ايرلندي در چنين روزي در سال 1921 ميلادي به دنيا آمد . "كاتوليك ها" و "همسر دكتر" از عناوين مهمترين آثار داستاني اويند .



تولد شون كانري :

شون كانري بازيگر بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1930 به دنيا آمد . او در فيلمهاي بزرگي چون "جيمز باند" و "مردي كه مي خواست پادشاه باشد" بازي كرد .



در گذشت فردريش نيچه :

فردريش ويلهلم نيچه در پانزدهم اكتبر سال 1844 ميلادي به دنيا آمد . وي در اصل از اعقاب يك خانواده لهستاني بود . پدرش مردي روحاني بود . او در هفت سالگي پدر خود را از دست داد و خود يك عمر با ضعف روحي و جسمي در جهان باقي ماند . فلسفه او ناشي از جسمي ناتوان مغزي نامتعادل است . فلسفه نيچه هم انسان را مسحور مي كند و هم او را مي ترساند . سير جنون آميز نيچه در عالم فلسفه تاحدي ناشي از شكست او در عشق بود . روح بسيار حساس وي وقتي بيشتر متزلزل شد كه از زن مورد علاقه خود جواب منفي شنيد . او تاهجده سالگي تحت نفوذ مادر در محيطي سخت گيرانه آموزش هاي ديني را فراگرفت اما وضعيت تعصب آميز آموزش ها او را به سوي بي ديني سوق داد . نيچه علاوه بر ماكياولي ، شوپنهاور را نيز مقتداي فلسفي خويش مي دانست . كتاب "چنين گفت زرتشت " مهمترين اثر اوست . در زمستان 1988 جنون نيچه سخت بالا گرفت . ناچا راو را به بيمارستان بردند . سرانجام در چنين روزي در سال 1900 ميلادي بدرود حيات گفت . مي گويند بسياري از ديكتاتور هاي معاصر جهان نشخوارگر انديشه هاي نامقدس نيچه بوده اند .



در گذشت ويليام هرشل :