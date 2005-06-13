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۲۳ خرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۴۰

نرخ شير يارانه اي چهارشنبه اعلام مي شود

نرخ شير يارانه اي چهارشنبه اعلام مي شود

مدير كل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: نرخ شير يارانه اي در جلسه چهارشنبه شوراي اقتصاد اعلام خواهد شد .

رامين پاشايي فام در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر افزود:  نرخ اعلام شده شير يارانه اي در جلسه چهارشنبه شوراي اقتصاد، قيمت  شيرفروخته شده به مردم نيست بلكه قيمت شيري است كه ما از كارخانجات لبني خريداري مي كنيم  .

وي در مورد  خريد شير توسط دولت  از كارخانجات لبني گفت: قيمت شير خريداري شده  با توجه به در اختيار قراردادن نهاده هاي ارزان قيمت به دامداران  از سوي دولت  حساب مي شود بطوريكه  دولت يكسري نهاده ها را مانند سبوس با قيمت كيلويي 100 تومان ارزان تر از بازار آزاد در اختيار دامداران قرار مي دهد.

پاشايي فام  با اشار ه به تعيين قيمت شير يارانه اي  ، تصريح كرد:  نرخ شير يارانه اي براساس فعاليتهاي كارشناسي شده  و پيشنهاد سازمان حمايت ، وزارت  جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي در جلسه شوراي اقتصاد مطرح و تعيين مي شود .

وي  در مورد تاخير در اعلام  نرخ پنيركالابرگي در سالجاري نيز گفت:  براساس مصوبه شوراي اقتصاد در ابتداي سالجاري امسال نيز مانند سال گذشته همان نيم كيلو پنير با قيمت ، مقدار و شرايط سال 83  توزيع خواهد  شد تا تغييرات در نخستين جلسه شوراي اقتصاد مطرح شود .

پاشايي فام  افزود: اين در حالي است كه يكي از سياستهاي  ما در جهت هدفمند كردن يارانه ها جايگزيني توزيع شير به جاي پنير است  ولي هنوز اين تصميم گرفته نشده است .
کد مطلب 194860

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