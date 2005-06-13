كارناوال ها را ما راه نينداخته ايم ، كار افراطيون است / كل هزينه ستادهاي ما در سراسر كشور 35 ميليون تومان است / هاشمي از كسي نخواسته به نفع او كنار برود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر مهدوي رئيس ستاد مركزي انتخابات هاشمي رفسنجاني در جمع خبرنگاران با اشاره به چگونگي شكل گيري ائتلاف چكاد آزاد انديشان گفت : چكاد يك جبهه است كه از 7 تشكل سياسي و حزب بوجود آمده و حدود پنج سال و نيم از عمر آن مي گذرد. چكاد در دوره هاي مختلف به خصوص انتخابات گذشته فعاليت داشته است و در حال حاضر در سراسر كشور حدود 400 ستاد انتخاباتي فعال داريم كه در هر كدام از ستادها 20 نفر فعال هستند .

وي در ادامه افزود: در حال حاضر حدود هشت هزار نفر به مناسبت انتخابات فعال هستند و در تهران تقريبا 60 ستاد انتخاباتي داريم. حدود 1000 ستاد كوچك و فرعي هم داريم كه به ما كمك مي دهند. اين ستادهاي فرعي كساني هستند كه به عنوان موافق در كنار ما هستند ، اما فعاليت شديد انتخاباتي ندارند.

پورفاطمي عضو شوراي مركزي ائتلاف چكاد آزاد انديشان و سخنگوي ستاد انتخاباتي هاشمي نيز احزاب موجود در ائتلاف چكاد را برشمرد و گفت : حزب هاي استقلال ايران ، رفاه ملت ايران ، اصلاح رفاه كارگران ايران سرافراز، جمعيت ايران فردا، خانه معلمان ايران و مجمع هم انديش اساتيد دانشگاه احزابي هستند كه ائتلاف چكاد آزاد انديشان را تشكيل داده اند. اين ائتلاف با تشكيل كميته هاي مختلف از حدود سه ماه پيش برنامه هاي نامزدهاي احتمالي را كه مطرح بودند ، بررسي و در نهايت به هاشمي رفسنجاني رسيد و او را فردي شايسته رياست جمهوري ديد.

پورفاطمي در پاسخ سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا وضعيت راه اندازي كارناوال ها و اينكه از سوي چه كساني انجام مي شود مشخص شده است يا خير، گفت : ما مي دانيم كه چه جريانات افراطي اين اقدامات را انجام مي دهند. در واقع ويژگي همان نيروهايي كه در اول انقلاب اينگونه اقدامات را انجام مي دادند، امروز هم در اين گروهها ديده مي شود.

مهدوي هم در پاسخ خبرنگار "مهر" كه اگر اين چنين است پس چرا در برخي تصاوير بيلبورد ستادهاي هاشمي و كارناوال ها با هم ديده مي شوند و آيا ستادها از اين موارد بي اطلاع هستند ، اظهار داشت : تخريب ، اشكال مختلفي دارد. راه انداختن كارناوال ها به نام هاشمي هم يكي از اين راه هاست. حتي در برخي موارد، عكس هاي هاشمي را در دست دارند كه به هيچ وجه از سوي طرفداران وي سازماندهي نشده و هاشمي رفسنجاني هم اعلام كردند نه اين كارناوال ها را قبول دارند و نه تأييد مي كنند.

مهدوي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد آيا درست است كه آقاي هاشمي از محسن رضايي خواسته تا به نفع او كنار برود، گفت : اصلا اينطور نيست. تكذيب مي كنيم. آقاي هاشمي از هيچ كانديدايي نخواهند خواست كه به نفع او كنار رود. او به رقابت عادلانه اعتقاد دارد و چنين بحثي صحت ندارد.

پورفاطمي هم در اين مورد گفت : هاشمي في نفسه ستادي ندارند ، هرچه تبليغات انجام مي شود از سوي هواداران هاشمي است و ستادهاي حامي ايشان هم هيچ كارناوالي راه نيانداخته اند. اين اقدامات همان كساني است كه مي خواهند فضاي انتخابات را مسموم كنند و انقلاب را زير سؤال ببرند.

وي در رابطه با حمله به ستادهاي انتخاباتي و اينكه آيا در مورد ستاد هاشمي هم چنين اتفاقي افتاده است، گفت : ما بارها گفته ايم بايد فضايي به دور از تشنج و فضايي سالم براي رقابت انتخاباتي فراهم شود ، امروزه حمله به ستادها كهنه شده است و آثار منفي خواهد داشت. ما از اعضاي اصلي و فرعي ستادهايمان خواسته ايم تا فضاي نمايشي براي اخلاق انتخاباتي و تبليغاتي فراهم كنند. ما هم اخباري داريم كه به ستادهاي هاشمي حمله كرده اند ، بايد اراده ملي باشد تا كساني را كه حمله فيزيكي مي كنند منزوي شوند.

مهدوي در مورد فيلم تبليغاتي هاشمي و نحوه پخش آن كه مورد سؤال يكي از خبرنگاران بود گفت : فيلم آقاي هاشمي 60 دقيقه بود كه بر اساس ضوابط موجود 30 دقيقه آن پخش شد و ما هيچ گله اي از صدا و سيما نداريم.

در عين حال پورفاطمي هم در ادامه گفت : البته ما گلايه كوچكي از صدا و سيما داريم و آن عدم رعايت بي طرفي است، اين عمل غير اخلاقي است و ما از صدا و سيما مي خواهيم بي طرفي مطلق را حفظ كند و از حركتي كه ناقض اين بي طرفي باشد، امتناع كند.

به گزارش مهر، وي در مورد هزينه هاي ستاد تبليغاتي هاشمي كه مورد سؤال يكي از خبرنگاران بود گفت : من از سوي ائتلاف صحبت مي كنم شايد باور نكنيد، ما حدود 60 ستاد اصلي داريم و حدود 40 ستاد در شهرستان ها ، كه تا امروز يك ريال هم براي هزينه جا و مكان ستادها نپرداخته ايم و حاضرم آن را ثابت كنم. ما فقط هزينه هاي جاري ستاد را داشته ايم . هزينه ستادهاي تهران 5 ميليون تومان و در شهرستان ها 30 ميليون تومان بوده است. مكان هاي ستادها را مردم داوطلبانه در اختيار ما مي گذارند.

دكتر مهدوي در ادامه همين بحث گفت : ما هزينه پرسنل را هم نمي دهيم. همه افراد داوطلبانه كار مي كنند. همه ستادها مردمي است ما از آقاي هاشمي هم نه درخواست پول كرده ايم و نه درخواست خواهيم كرد. دليل استقلال ما هم همين است.