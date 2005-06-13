صادرات محصولات پتروشيمي ايران امسال 70 درصد افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه اخبار شيمي اروپا، در سال 2004 فروش داخلي محصولات پتروشيمي ايران 20 درصد افزايش يافت. همچنين در همين سال صادرات محصولات پتروشيمي ايران با افزايشي 40 درصدي روبرو بود.

اين گزارش حاكي است، پيش بيني مي شود در سال 2005 فروش داخلي محصولات پتروشيمي ايران 40 درصد رشد كند. همچنين انتظار مي رود صادرات محصولات پتروشيمي ايران نيز در سال 2005 با رشدي 70 درصدي روبرو شود.

اين گزارش مي افزايد، توليد محصولات پتروشيمي ايران در سال 2005 به 23 ميليون تن در سال خواهد رسيد.

اين گزارش حاكي است، هم اكنون يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي پتروشيمي ايران در بازار بورس تهران حضور دارد و دو شركت ديگر نيز به زودي به بورس مي پيوندند.

بر اساس اين گزارش، شركت ملي پتروشيمي ايران قصد دارد تا پايان سال جاري دو شركت تابعه خود را به بخش خصوصي واگذار كند.

به گزارش مهر، هرچند دولت ايران بيشتر مايل به دلتي ماندن شركت ملي پتروشيمي است، اما اين شركت جواز قانوني خصوص سازي را دريافت كرده است. البته اگر شركت ملي پروشيمي ايران قصد خصوصي شدن داشته باشد، اين كار را در بازار بورس لندن انجام خواهد داد. هم اكنون بيش از 170 شركت در زير مجموعه شركت ملي پتروشيمي ايران فعاليت مي كنند.

اين گزارش حاكي است، شركت ملي پتروشيمي ايران قصد دارد 9 ميليون تن در سال به ظرفيت توليد خود بيفزايد.

اين گزارش حاكي است، درآمدهاي پتروشيمي ايران تا پايان سال جاري به 5 ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد كرد كه نيمي از اين مبلغ از فروش محصولات اين شركت در داخل كشور حاصل خواهد شد.

به گزارش مهر، برنامه بلند مدت استراتژيك شركت ملي نفت ايران رسيدن به درآمد 20 ميليارد دلاري تا سال 2015 است. البته رسيدن به اين سطح فروش، نيازمند مقدار مشابهي سرمايه گذاري است.