ازحمايت و لطف دكتر دادكان تشكر مي كنيم / پرسپوليس به اين ساختمان نيازدارد

به گزارش خبرنگار" مهر" دكتر محمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان اعلام كرد اين فدراسيون آمادگي اين را دارد كه دو شاختمان مجزا را دراختياردوباشگاه استقلال وپرسپوليس قراردهد.

سيد ضياالدين شجاعي برهان نايب رئيس هيات مديره باشگاه پرسپوليس درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين خبرگفت: دكتر دادكان درمدت حضورخود درفدراسيون فوتبال توجه ويژه اي به دوتيم استقلال وپرسپوليس داشته است وجا دارد ما ازايشان بخاطر حمايتهايي كه ازاين دوباشگاه كرده اند تشكروقدرداني كنم.

شجاعي برهان افزود: باشگاه پرسپوليس به ساختماني درشان خود نيازدارد واميدواريم بتوانيم با حمايتهاي همه عوامل وخصوصا شخص دكتردادكان به اين مهم دست پيدا كنيم.