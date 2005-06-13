همواره در مواقع انتخابات عده اي ناكامي احتمالي خود را با نشر اكاذيب عليه سپاه و بسيج توجيه مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كل سپاه پاسداران، سردار سيد مسعود جزايري سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در واكنش به برخي اظهارات نسنجيده در مورد دخالت سپاه در مسائل سياسي گفت : همواره در آستانه رويدادهاي مهم بعضي گروهها و جريانات سياسي كه بقاء خود را در مشوش كردن اذهان و صيد ماهي از آب گل آلود مي بينند، اقدام به جو سازي و نشر اكاذيب و تحليل هاي نادرست نسبت به بعضي نهادهاي مؤثر كشور از جمله سپاه و بسيج كرده و از اين طريق سعي مي كنند ، ناكامي ها و عدم اقبال عمومي مردم از خود را به مسائلي غير از عملكرد ضعيف خود القاء كنند.

وي در پايان اظهار داشت : سپاه و بسيج به وظيفه قانوني خود حسب قانون اساسي و قوانين موضوعه كاملا آشنايي دارند و بخصوص در امر كمك به برگزاري هرچه صحيح تر انتخابات ، نيروهاي بسيجي از هيچگونه مساعدتي فروگذار نخواهند بود.