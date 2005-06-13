انتخابات نهم را به مظهر توانايي و اقتدار ملي تبديل كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است : نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، هماهنگ و همدوش با آحاد مردم مؤمن و خداجوي ايران ضمن شركت در نهمين انتخابات ياست جمهوري ، از مردان غيور، زنان حماسه آفرين، جوانان پرشور و اقوام مختلف و ملت فهيم و رشيد ايران اسلامي انتظار دارد، با درك موقعيت و شرايط حساس كنوني با استفاده از " حق رأي " خويش بار ديگر جلوه اي زيبا و با شكوه از همبستگي ملي و مشاركت عمومي را به تصوير كشيده و دشمنان انقلاب اسلامي را كه با القائات شيطاني و تبليغات مسموم خود سعي در كممرنگ نمودن حركت عظيم مردمي و بسيج ملي در عرصه سياسي دارند ناكام سازند.

در بخش پاياني بيانيه آمده است : بدون ترديد هر " رأي " ملت ما تيري است به قلب استكبار جهانخوار و گامي است استوار در جهت استحكام بيشتر پايه هاي مردم سالاري ديني در كشور و اين ميسور نيست مگر با وحدت و عزم ملي و همبستگي گروهها، احزاب، تشكلهاي مردمي و شخصيتها با هر نوع گرايش در محدوده نظام اسلامي و قانون اساسي و همت آنها براي برگزاري هرچه باشكوهتر و سالم تر انتخابات.