به گزارش خبرگزاري "مهر" ، روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ، مترو در اطلاعيه اي با اعلام اين خبر افزود : بلافاصله نيروهاي مسئول در محل حاضر شدند و پس از بررسي و اعلام وضعيت عادي ، ايستگاه دروازه دولت بازگشايي و حركت قطارها بر اساس جدول زمان بندي از سر گرفته شد .
شايعات امنيتي با هدف برهم زدن آرامش جامعه در آستانه انتخابات ادامه دارد
شايعه بمب گذاري در مترو حركت قطار ها را نيم ساعت مختل كرد
ساعتي پيش در پي تهديد به بمب گذاري و مشاهده بسته مشكوكي در ايستگاه دروازه دولت، به منظور جلوگيري از پيشامد هاي احتمالي، ايستگاه مذكور به مدت 36 دقيقه تعطيل و حركت قطار هاي خط يك مترو دچار اختلال شد.
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