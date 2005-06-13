شايعه بمب گذاري در مترو حركت قطار ها را نيم ساعت مختل كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ، مترو در اطلاعيه اي با اعلام اين خبر افزود : بلافاصله نيروهاي مسئول در محل حاضر شدند و پس از بررسي و اعلام وضعيت عادي ، ايستگاه دروازه دولت بازگشايي و حركت قطارها بر اساس جدول زمان بندي از سر گرفته شد .