يك ميليون و 120 هزار تن كالا از ايران ترانزيت شد

به گزارش "مهر" به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، 5/37 درصد از كل كالاهاي ترانزيتي در اين دوره را مواد سوختي به خود اختصاص داده است.

طي دو ماهه نخست سال جاري بدون احتساب سوخت مقدار كالاي ترانزيتي از كشور 698 هزار و 700 تن بود كه در مقابسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد كاهش داشته است.

بر اساس اين گزارش در دو ماهه نخست امسال ترانزيت مواد غذايي، سوختي و خودرو به لحاظ وزن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 6/42، 54 و 60 درصد كاهش نشان مي دهد.

اين گزارش حاكيست: در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي (به لحاظ وزن) يعني 70 درصد از كل ترانزيت كشور به ترتيب از مبدا كشورهاي امارات متحده عربي، تركمنستان، ازبكستان، جمهوري آذربايجان و روسيه وارد كشور شده است.

بر اساس اين گزارش طي دو ماهه نخست امسال بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيت شده يعني (37 درصد) از وزن كل آن به مقصد امارات متحده عربي بوده است و كشورهاي عراق با 12 درصد و افغانستان با 11 درصد و تركيه با 10 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند و بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي از لحاظ ارزش به ترتيب به كشور افغانستان، امارات متحده عربي، تركيه، جمهوري آذربايجان و تركمنستان انجام شده است.

اين گزارش حاكيست: بيشترين عمليات ترانزيت در گمرك شهيد رجايي استان هرمزگان انجام شد و سرخس در استان خراسان و اميرآباد در استان مازندران رتبه دوم و سوم را كسب كردند.

در اين مدت 26 درصد از كل كالاهاي ترانزيت شده از گمرك شهيد رجايي، 4/20 درصد از گمرك سرخس، 19 درصد از گمرك اميرآباد، 2/9 درصد از گمرك بازرگان و 3/6 درصد از گمرك آستارا وارد كشور شده است.

بر پايه اين گزارش طي دو ماهه امسال بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي يعني 6/18 درصد از كل اقلام ترانزيت شده از گمرك خارك به خارج از كشور ارسال شد و گمركات شهيد رجايي با 3/16 درصد، خسروي با 12 درصد، دوغارون با 10 درصد و آستارا با 6/8 درصد، رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.

در اين مدت بيشترين ميزان كالاي ترانزيتي به لحاظ ارزش نيز به ترتيب از طريق گمركات دوغارون، شهيد رجايي، آستارا، سرخس و بازرگان به خارج از كشور ترانزيت شد.