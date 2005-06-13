قرارداد توليد 6 ميليون تن فولاد در هرمزگان به امضا رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، تاتا استيل هند و ايميدرو متعهد شده اند، براي احداث كارخانه هاي 5/1 ميليون تني اسلب، 5/1 ميليون تني بيلت و نيز يك واحد 3 ميليون تني فولاد (نهايي) مشاركت كنند.

بر اساس اين قرارداد (joint venture)، در فاز اول كارخانه اسلب و در فاز دوم كارخانه بيلت به بهره برداري برسد.

همچنين شركت هندي متعهد شده است كه براي عمليات اكتشاف و استخراج سنگ آهن با ايميدور همكاري كند.

موتو رامن مدير عامل تاتا استيل پيش از امضاي قرارداد فوق ، ايران را با دارا بودن مواد اوليه فولادسازي، كشوري غني دانست.

به گفته وي، برخورداري از امكانات زير بنايي نيز ايران را محلي مناسب براي فولاد سازي نشان داده است.

تاتا استيل به عنوان بزرگترين شركت فولادي آسيا و با 100 سال قدمت در نظر دارد يكي از كم هزينه ترين طرحهاي فولادي را در ايران به اجرا درآورد.

اين شركت پروژه هاي مشابهي در شرق آسيا و حتي استراليا به اجرا درآورده است. علاوه بر آن، هم اينك 5 ميليون تن فولاد را در كارخانه خود در هندوستان توليد مي كند كه 2 ميليون تن آن محصول نهايي به شمار مي آيد.