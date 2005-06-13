مرد عنكبوتي اين بار در نقش مرد خاموش

|
" توبي مگواير "
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه با ايفاي نقش در مجموعه فيلمهاي " مرد عنكبوتي " به شهرت و محبوبيت دست يافت، درپروژه جديدش نقش جواني را بازي مي كند كه لال است وآرزو دارد كه به عنوان رهبر اركسترفعاليت كند .
اين فيلم كه درگونه سينمايي عا طفي – كمدي جاي دارد، با نام " ازنوع خاموش " روانه سالنهاي سينما مي شود. شنيده ها حاكي ازاين است كه نگارش فيلمنامه اين فيلم كاري از" ريچارد لاگراوانيس "، فيلمنامه نويس " آينه دوچهره دارد" است ." مايكل لاندن " درمقام تهيه كننده اين فيلم فعاليت مي كند، اما هنوز كارگردان اين پروژه مشخص نشده است.
از ديگر پروژه هاي اين هنرپيشه مي توان به فيلم " آلماني خوب " اشاره كرد. اين اثركه نام " استيون سودربرگ " رادرمقام كارگردان دارد براساس كتاب " ژوزف كانون " كليد مي خورد ودرگونه سينمايي عاطفي - هيجان انگيزجاي دارد.
اين اثرشرح حال يك خبرنگارآمريكايي است كه براي پوشش خبري جنگ جهاني دوم گسيل مي شود با اين وجود آنچه كه شيرازه ماموريت وي را تشكيل مي دهد تلاشش براي يافتن عشقي است كه سالها پيش گم كرده است.
" كيت بلانچت " در اين اثر، نقش هنرپيشه محوري زن را بازي مي كند. شنيده ها حاكي ازاين است كه " آلماني خوب " به صورت سياه وسفيد فيلمبرداري مي شود ودرفصل پاييز كليد مي خورد.
نظر شما