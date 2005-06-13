موفقيت آقا و خانم اسميت در سايه جنجالهاي مطبوعاتي

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين اثر كه از مدتها پيش كانون توجه مطبوعات بود، در نخستين هفته اكران بالغ بر 51 ميليون و100 هزاردلارفروش كرد و مقام نخست جدول فروش آمريكا را به خود اختصاص داد." آقا وخانم اسميت " كه نام " داگ ليمان" را درمقام كارگردان دارد، مطابق باتاريخ اعلام شده درروز 10 ژوئن 2005 مهمان سالنهاي سينما شد .

اين اثر، واپسين پروژه " داگ ليمان" كارگردان فيلمهاي " هويت بورن" و " برو" به شمارمي رود و داستان زوج جواني را روايت مي كند كه اززندگي خود راضي نيستند و در مي يابند قاتلاني هستند كه براي قتل همسرانشان اجيرشده اند.

اين اثر كه بر اساس فيلمنامه "سيمون كينبرگ" جلو دوربين رفته حال و هواي فيلم " دروغهاي حقيقي " را دارد.يكي ازدلايل موفقيت فيلم درگيشه شايعه ازدواج دو هنرپيشه محوري اين اثر بود ." كرگ اليس"، " اليجا الكساندر"، " ترزا باريرا" از ديگرهنرپيشگاني هستند كه دراين اثر به ايفاي نقش مي پردازند.



