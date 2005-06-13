استانداري تهران تامين امنيت بانوان در ورزشگاهها را برعهده مي گيرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دكترعلي اكبررحماني درجلسه شوراي معاونين، مشاورين، فرمانداران ومديران كل استانداري تهران راه سالم سازي استاديوم ها را حضوربانوان دانست وبا مثبت ارزيابي كردن حضوربانوان دراستاديوم آزادي افزود: نبايد به اينگونه پديده ها درجامعه صرفا نگاهي امنيتي و انتظامي داشت.

رحماني با تاكيد براين مطلب كه رويكرد استانداري تهران به ورزش رويكردي اجتماعي است، خاطرنشان كرد: سياستگذاري ورزشي دراينگونه پديده ها برعهده تربيت بدني است وحمايت براي ايفاي نقش جمعي توسط دستگاههاي اجرايي و امنيتي نظامي درصلاحيت استانداري است.

استاندارتهران يادآورشد: با پيگيري استانداري تهران پرداخت ديه نفرات كشته شده درحادثه پنجم فروردين ماه استاديوم آزادي در دولت به تصويب رسيد.

وي حضوربانوان درجام فوتبال ال. جي ودرمسابقات تنيس مجموعه ورزشي انقلاب را براي استانداري تهران يك تجربه موفقيت آميزخواند وتصريح كرد: با تلاش كميته ورزشي شوراي تامين استان ومعاونت سياسي، امنيتي استانداري تهران ومجموعه دست اندركاران موفيت ديگري درحضوربانوان دراستاديوم آزادي را تجربه كرديم كه جاي تشكروتقديردارد.

استاندارتهران با تقدير ازتماشاچيان بازي ايران وبحرين گفت: حفظ ورعايت شئون بانوان درورزشگاه ازسوي تماشاچيان نشان داد، آنچه كه تاكنون دراين زمينه گفته مي شد چندان درست نبوده است.

استاندارتهران به استقبال تماشاچيان بازي ايران وبحرين ازجناب آقاي خاتمي دراستاديوم آزادي، اشاره كرد ويادآورشد: برخي گزارشات و اظهارنظرها درجريان شادي وپايكوبي مشروع شهروندان پس ازپيروزي تيم ملي درسطح شهرتنها ازيك نگاه تنگ نظرانه قابل تفسير است.

دكتررحماني درادامه با اشاره به رشد بلوغ سياسي واجتماعي مردم بويژه جوانان كشور، رفتارمثبت آنان درجريان بازي تيم ملي فوتبال را نتيجه اعتباربخشيدن به حقوق آنان دانست. وي گفت: اعتماد به نفس زمينه تقويت همبستگي ملي وثبات سياسي را فراهم مي سازد.

استاندارتهران خاطرنشان كرد: بازي ايران وبحرين نشان داد با يك بينش عميق وطراحي صحيح، نشات گرفته ازشناخت خواسته هاي اجتماعي وبرنامه ريزي مناسب براي ابرازشادي جوانان مي توان با جمعيت ميليوني بدون هرگونه هزينه اي، مراسم ملي و عمومي را درسطح مطلوبي برگزاركرد.